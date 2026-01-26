Nostalgia, acción y sorpresas: el tráiler de Súper Mario Galaxy que ya es tendencia

El segundo tráiler de Súper Mario Galaxy Movie dejó claro que la secuela apostará por una expansión del universo de Súper Mario, con nuevos escenarios, personajes clásicos y referencias directas a distintos títulos de Nintendo, de cara a su estreno el próximo 1 de abril.

El nuevo tráiler de Súper Mario Galaxy Movie muestra más escenarios del universo Mario. (Archivo/Archivo)

La nueva entrega cinematográfica de Súper Mario Galaxy, secuela de la película protagonizada por Mario y Luigi, volvió a mostrar a los icónicos plomeros, interpretados por Chris Pratt y Charlie Day, en una historia que mezcla acción, nostalgia y exploración de distintos mundos del videojuego.

En el tráiler, Mario y Luigi aparecen realizando uno de sus trabajos en el Reino de las Arenas, donde utilizan la flor de fuego, que les otorga sus trajes blancos. Durante su recorrido ingresan a una cueva, donde se amplía el abanico de personajes que formarán parte de esta nueva aventura.

Un recorrido por distintas eras de Mario

El avance refuerza el protagonismo de Peach, quien se enfrenta a Birdo, villana que hizo su primera aparición en Super Mario Bros 2. También se observa a Luigi usando el traje de rana en un enfrentamiento contra Boss Bass, uno de los enemigos clásicos de la saga.

Entre las escenas que más comentarios generaron destaca la presencia de Yoshi, así como referencias visuales a distintos títulos históricos de Nintendo, incluido un guiño a Súper Mario Odyssey con la aparición de un dinosaurio gigante. Además, el tráiler muestra a Baby Mario y Baby Luigi, protegidos por Toad, ampliando el espectro temporal del universo Mario.

La película de Súper Mario Galaxy llegará a las salas de cine el 1 de abril, con un enfoque que busca conectar generaciones de jugadores a través de referencias y personajes emblemáticos.

Mario y Luigi regresan con nuevos trajes y mundos por explorar. (Super Mario Galaxy/Mario y Luigi regresan con nuevos trajes y mundos por explorar.)

Nota realizada con ayuda de IA