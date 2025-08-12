Teleguía Imperdibles

Nuevo tipo de estafa pone en alerta a miles de personas

Delincuentes encontraron nueva forma para estafar donde muchos caen

Por Hillary Chinchilla Marín
Meta advirtió que circula una nueva modalidad de estafa digital en la que delincuentes envían mensajes falsos a través de Facebook, Messenger, correo electrónico y WhatsApp para hacer creer a los usuarios que sus cuentas serán, suspendidas.

Los textos, que aparentan ser notificaciones oficiales, indican que el perfil ha cometido supuestas infracciones, como compartir contenido sensible o enviar spam. Luego solicitan que la persona ingrese a un enlace para verificar sus datos y evitar la suspensión.

La compañía explicó que estos mensajes no provienen de sus canales oficiales y que los enlaces dirigen a páginas falsas, diseñadas para robar contraseñas y acceder a la cuenta de la víctima. Una vez que los estafadores obtienen esa información, pueden tomar control total del perfil, borrar publicaciones, cambiar credenciales y hasta utilizarlo para otros fraudes.

Meta recordó que nunca solicita datos personales o contraseñas mediante mensajes privados, y que cualquier gestión de seguridad debe realizarse, únicamente, desde sus plataformas oficiales. Además, recomendó activar la verificación en dos pasos, revisar con atención la dirección web antes de ingresar información y no abrir enlaces sospechosos.

Expertos en ciberseguridad señalan que esta estafa aprovecha el temor que genera la posible pérdida de la cuenta y la falsa apariencia de un mensaje emitido por sistemas de inteligencia artificial de la empresa.

Si un usuario recibe una alerta de este tipo, lo recomendable es ignorarla, eliminarla y reportarla a Meta. En caso de haber ingresado datos, se debe cambiar la contraseña de inmediato, cerrar todas las sesiones abiertas y seguir las instrucciones oficiales para recuperar el acceso.

