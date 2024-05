Patricio “Pato” Ramírez, famoso tiktoker, le mostró al mundo video sobre una vida casi oculta de Costa Rica

El tiktokero mexicano, Patricio “Pato” Ramírez Cortés, quien tiene casi tres millones de seguidores en la red social Tik Tok, está en Costa Rica con su fiel amigo, un perrito de raza Weimaraner llamado Tacho (Tomada de Facebook)

Patricio Ramírez, famoso tiktoker mexicano, publicó un video sobre un ámbito oculto de Costa Rica y ya es viral en redes sociales.

El creador de contenido tiene casi tres meses de estar en Costa Rica y, aunque su destino final es llegar a Argentina, los ticos y el pura vida lo han enamorado tanto que su paso por acá ha durado más de lo esperado. Y es que, sin duda, le está sacando provecho a su viaje, la prueba de ello es uno de sus últimos videos.

El azteca compartió un clip donde muestra una de las experiencias más significativas que ha vivido, conocer las bellezas ocultas de la vida marina costarricense. Para ello buceó en las profundidades de Isla del Caño.

Durante la expedición Ramírez se encontró con maravillas marinas, nadó rodeado de tiburones y mantarrayas, una experiencia hermosa, pero aterradora que agradece haber grabado.

“Estoy seguro que si no hubiera grabado esto no me crerian. Me encuentro en Uvita, un lugar hermoso en Costa Rica y el objetivo era adentrarnos al mar en busca de vida marina”, contó.

El clip donde filmó y narró la experiencia se ha vuelto viral en redes sociales, pues ya suma casi millón y medio de reproducciones y casi 200 mil reacciones.

Entre los comentarios, muchos ticos le agredecieron por compartir las bellezas ocultas de Tiquicia y por su amor al país.