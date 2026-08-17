Primer Impacto mostró un impresionante lugar de Costa Rica que pocos conocen

Topolandia llamó la atención luego de aparecer en un reportaje de Primer Impacto sobre Costa Rica. (Captura/Captura)

Costa Rica tiene lugares capaces de sorprender hasta a quienes han vivido toda su vida en el país y así quedó demostrado luego de que Primer Impacto mostró a su audiencia una particular construcción que muchos costarricenses confesaron no conocerla.

Se trata de Topolandia, una casa subterránea construida a unos 16 metros bajo tierra, cuya historia fue destacada por el reconocido programa de Univision y posteriormente compartida en su cuenta oficial de TikTok.

“A 16 metros bajo tierra, en el sur de Costa Rica, se encuentra una construcción que comenzó como un proyecto personal hace 18 años”, explicó Primer Impacto.

Según el programa, todo comenzó cuando un hombre decidió excavar un túnel con sus propias manos buscando tener un espacio donde pudiera refugiarse del calor.

Lo que inició como una idea mucho más sencilla terminó convirtiéndose, con el paso de los años, en algo completamente diferente.

LEA MÁS: Increíble suceso ocurrido en Costa Rica le da la vuelta al mundo tras salir en Primer Impacto

“Un hombre inició la excavación de un túnel utilizando sus propias manos, con la intención de encontrar un lugar fresco para refugiarse de los días calurosos. Con el paso del tiempo, el proyecto se transformó en una casa subterránea que hoy es conocida como ‘Topolandia’”, destacó Univision.

Muchos ticos no sabían de Topolandia

Topolandia llamó la atención luego de aparecer en un reportaje de Primer Impacto sobre Costa Rica. (Captura/Captura)

El reportaje consiguió llamar la atención fuera de nuestras fronteras, pero lo que más sorprendió fue la reacción de los propios costarricenses.

El video publicado en la cuenta oficial de TikTok de Primer Impacto se volvió viral y acumuló casi mil comentarios, muchos de ellos de personas sorprendidas porque nunca habían escuchado hablar del sitio.

“Soy de Costa Rica y no sabía de esto”, comentó una persona.

“Ni los ticos sabemos que tenemos eso en nuestro país”, escribió otra.

También aparecieron mensajes como “Es una belleza”, “Viviendo en Costa Rica y no sabía de eso” y “Soy de Costa Rica y nadie de mi familia sabía de esto”.

Otros inmediatamente quisieron conocer más detalles: “¿Dónde queda? Soy de Costa Rica y no sabía de este bello lugar”. Preguntó uno de los usuarios, que dijo ser de Pérez Zeledón.

La particular historia detrás de Topolandia fue suficiente para despertar la curiosidad de quienes descubrieron su existencia gracias al espacio internacional.

Más allá de llamar la atención por encontrarse a 16 metros bajo tierra, el detalle que sorprendió fue conocer que el proyecto nació hace 18 años a partir del trabajo de un hombre que comenzó excavando con sus propias manos.