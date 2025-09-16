Roberto González, comunicador herediano: “La discapacidad solo existe en la mente de las personas”

Roberto González abrió su propio medio de comunicación (Cortesía /Cortesía)

El herediano Roberto González, de 36 años, encontró en la comunicación una pasión que lo llevó a crear su propio medio digital, con el que busca dar cobertura a todo tipo de noticias en la provincia, sin importar su discapacidad.

Vecino de San Pedro de Barva y usuario de silla de ruedas debido a que nació con espina bífida, Roberto no ha dejado que su condición lo detenga.

“Mi discapacidad es de nacimiento, se llama espina bífida”, explicó.

González trabajó durante dos años en un medio local en Barva, donde adquirió la experiencia necesaria para dar un paso más. Desde hace dos meses lidera un proyecto propio que arrancó oficialmente este 14 de septiembre, con su primera transmisión en vivo por Facebook Live.

“Me dedico a medios de comunicación, soy director de una nueva página (Heredia Informa) donde damos cobertura a incidencias y noticias en Heredia”, contó.

Sobre su formación, reconoció que fue la práctica lo que le abrió las puertas.

“Todo el conocimiento que tengo es empírico, no tuve la posibilidad de formarme en periodismo por el tema económico”, afirmó.

Desde joven, sintió una atracción especial por el mundo de la comunicación.

“Siempre tuve esa inquietud de las cámaras, ya me realizaron varios reportajes a lo largo de mi vida”, relató.

Un mensaje de motivación

Roberto asegura que su proyecto busca ser cercano a la gente, con noticias de comunidades, transmisiones en vivo, entrevistas, deportes y temas de interés. Pero más allá de informar, también quiere inspirar.

“En realidad a la gente en general, tanto con discapacidad como sin discapacidad, les diría que luchen por sus sueños, porque la discapacidad solo existe en la mente de las personas”, sentenció.

Con su ejemplo, este herediano demuestra que la pasión y la perseverancia pueden más que cualquier obstáculo, y que los sueños se alcanzan con trabajo y determinación.

