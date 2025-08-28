(Video) Española se hizo viral con un explícito video sobre Costa Rica y los ticos

Española vivió algo en Costa Rica que la dejó impresionada (Captura Instagram/Española vivió algo en Costa Rica que la dejó impresionada)

Una turista española se volvió viral en redes sociales tras publicar un video sobre Costa Rica y los ticos.

La europea llamada Niki compartió un video en Tiktok contando lo mucho que la han sorprendido los costarricenses y ya suma miles de reproducciones.

En el clip viral ella cuenta que le ha parecido casi de otro mundo la amabilidad que tienen todas las personas en Tiquicia, algo que, según su opinión, no se ve tanto en España.

“Estoy flipando en colores, ¿somos nosotros unos bordes (odiosos) o es que la gente en Costa Rica es súper, mega, simpática? Pasan al ladito y te dicen: ‘hey hola, ¿cómo la estás pasando en nuestro país? Usted, con cuidadito, si necesitas cualquier cosa, nos dices’“, mencionó sorprendida.

Agregó que le resultó novedad que todas las personas que la han atendido le responden un “con gusto” tras su agradecimiento.

“Se los juro que yo creo que en toda mi vida nunca había experimentado tanta amabilidad, y mira que yo soy maja (cae bien), pero ellos son más majos que yo. Otra cosa que me dejó flipando es ver cómo la gente cuida a los perros y gatitos callejeros”, explicó.

También mencionó que aquí no hay radares (dispositivos que miden la velocidad de los carros) como en España. Le gustó el desayuno de gallo pinto y afirmó que, aunque le habían dicho que es caro, para ella no lo es.

“Vas a venir aquí, a ver cosas que en tu país no puedes ver, vas a ver volcanes impresionantes, cataratas y paisajes increíbles. Estás en plena naturaleza, vas a vivir momentos únicos y te vas a llevar experiencias inolvidables, así que piensa: ¿de verdad es caro?. Si eres amante de los animales y te gusta la naturaleza como a mí, yo te recomiendo Costa Rica", concluyó.

Muchos ticos comentaron el video asegurándole que esos son los turistas que quieren en el país.