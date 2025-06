(Video) Mujer descubrió en funeral de su esposo algo de él que si no estuviera muerto...

Mujer descubrió en funeral de su esposo que él tenía otra familia (fines ilustrativos) (Made with Google AI/Made with Google AI)

Una mujer se volvió viral en redes sociales al contar la triste historia de engaño que descubrió en el funeral de su esposo.

Una mujer colombiana es viral en Tiktok tras contar que en el funeral de su esposo se enteró de que él tenía otra esposa y familia.

“Yo estaba llorando cuando ella me levanta y me dice: ‘¿Tú quién eres?’. Yo le dije tranquila, ‘yo soy la esposa, ¿y tú?’, y me dijo: ‘yo soy la esposa’. Yo miré al amigo de mi esposo como, ‘¿y esto qué?’, y nos dijo, ‘tengo que hablar con ustedes’“, cuenta en el inicio del video.

El amigo del difunto les explicó que entendía lo que estaban pasando las dos, pero que aunque ellas no supieran de la existencia de la otra, las dos merecían estar ahí para despedir al que fue su esposo.

LEA MÁS: A alemán se le perdió el pasaporte en Costa Rica, un tico lo encontró y lo que hizo con él dará mucho de qué hablar

“Yo la miraba a ella, miraba a mi esposo y quería de verdad que ese hombre se parara de ahí para que me explicara que era lo que estaba pasando y de repente mi hijo mayor y el hijo de ella empezaron a discutir y tenía hasta la misma edad y el amigo interfirió asegurando que mi esposo siempre quiso evitar esa situación, por eso dejó que su enfermedad lo consumiera rápido”.

La mujer contó que fue el peor funeral del mundo y que el hombre que sabía todo, les terminó de explicar.

“Ha sido el peor entierro del mundo. El amigo de mi esposo cerró la funeraria, nos dijo que teníamos que calmarnos y nos contó que con ella tenía tres hijos y que conmigo tenía dos. Los hijos mayores tenían la misma edad. Mi esposo se casó conmigo, con ella no, pero ella fue antes que yo. Tenían, por unos meses, más tiempo juntos. Era algo tan ilógico, siempre supo manejar los dos hogares, nunca tuvo preferencia ni por una familia, ni por la otra”, mencionó con lágrimas en los ojos.

LEA MÁS: (Video) Mujer tuvo a la amante de su esposo como inquilina por más de un año y así lo descubrió

A pesar de la gran sorpresa y la lluvia de dudas, para ella lo que más pesaba era ver a su esposo muerto, porque aunque acabada de descubrir que tenía una vida secreta, asegura que siempre fue un gran hombre y esposo.

“Al final llegó mi suegra, la hermana de él, toda la familia de él y todos sabían de la existencia de las dos. Todos llegaron como si nada”, concluyó.