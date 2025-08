Video: ¿Quién es Camilo Cifuentes, el joven que le ha cambiado la vida a miles de personas?

Camilo Cifuentes, influencer colombiano (Captura/El Tiempo Colombia/Captura/El Tiempo Colombia)

Uno de los creadores de contenido que más popularidad ha ganado en los últimos meses, es el colombiano Camilo Cifuentes, quien se ha mantenido en el anonimato y se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan, con su frase “Yo afan no tengo”.

Se sabe que Juan Camilo Jurado Cifuentes tiene 28 años de edad, es oriundo de Manizales y estudia en el Sema, una tecnología en mecánica industrial.

El joven realiza una labor social en las calles de Manizales, Medellín, y otras zonas de la región paisa, comprando productos (comida) a vendedores ambulantes y repartiendo entre los habitantes de calle y otros necesitados a los que les alegra la vida, tal vez con la única comida que verán durante el día.

Él no solo apoya a negocios pequeños con sus compras en grandes cantidades, siempre paga más de la cuenta. Si un producto vale mil pesos y compra 80, no paga 80 mil, paga hasta 2 millones de pesos colombianos.

Además de eso, por lo general, al que le compra le lleva electrodomésticos de gran ayuda, como olla arrocera, licuadora, juego de ollas y hasta televisores.

La imagen de Camilo Cifuentes es un enigma, pues aunque sus videos tienen millones de interacciones, él ha preferido mantenerse en el anonimato. Tiene más de 8 millones de seguidores y miles de personas aplauden y apoyan con donaciones la labor social que realiza.

“Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es la libertad. El dinero es lo de menos. A veces hago una compra o ayudo a alguien y a los días vuelve esa persona a decirme que fui una bendición para su negocio”, dijo en Telecafé.

Camilo tiene seguidores de muchos países del mundo, entre ellos muchos ticos que le aplauden su labor.