(Video)Mujer rompe parabrisas tras sorprender a su pareja con otra en motel

Un caso de supuesta infidelidad en México se volvió tendencia en redes sociales luego de que una mujer sorprendiera a su pareja saliendo de un motel acompañado de otra mujer. El video, que fue publicado por El Heraldo México, se hizo viral este jueves en TikTok.

Aunque no se tiene claridad sobre la fecha exacta en que ocurrieron los hechos, el clip comenzó a circular con fuerza hoy y acumula miles de reproducciones y comentarios.

Vidrios rotos y enfrentamiento

La mujer golpeó el parabrisas de un carro azul tras una supuesta infidelidad. (Captura de video /Captura de video)

En las imágenes se observa a una mujer, quien sería la esposa, golpeando con un bate el parabrisas de un carro azul en las afueras de lo que aparenta ser un motel. Varias personas grabaron el momento mientras ella, visiblemente alterada, confrontaba la situación al ver a otra mujer dentro del vehículo.

En el video se escucha a quienes registran la escena decir frases como: “La mujer lo cachó, lo cachó con otra. Le quebró el vidrio”. También se oye a alguien pedir que llamen a la patrulla.

La mujer abre la puerta del automóvil y la otra involucrada baja para encararla. Aunque el clip está censurado, se aprecia que ambas se golpean mientras intercambian insultos. Un hombre y otra persona intervienen para separarlas, mientras el hombre señalado por la supuesta infidelidad reclama a quienes están grabando.

El video concluye cuando logran separar a las mujeres. El hombre termina en el suelo sosteniendo a quien sería su pareja formal, mientras la persona que graba le grita: “Suéltala”.

Apoyo a la pareja “oficial”

Así quedó el parabrisas del lado del pasajero tras ser golpeado con el abate (Captura de video /Captura de video)

La publicación generó miles de comentarios, la mayoría en respaldo a la mujer que realizó el reclamo. “Ella no está peleando a un hombre, está peleando por la falta de respeto”, “La infidelidad debería ser delito”, “No tenía que soltar el bate” y “Qué mujer tan guapa acaba de perder ese hombre”, son algunos de los mensajes que circulan.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el caso ni la identidad de las personas involucradas.

@elheraldodemexico Un caso de infidelidad se volvió tendencia en redes sociales luego de que la esposa lo descubriera saliendo del motel con su amante y además con otra persona, el desenlace terminó en una confrontación, daños materiales y varias cosas rotas ♬ sonido original - elheraldodemexico - elheraldodemexico

