(Video) Mujer descubrió la infidelidad de su esposo de la peor forma y se volvió viral

Infidelidad

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras descubrir la infidelidad de su esposo de la peor manera.

Un video de Tiktok sobre la historia de una mujer a la que le fueron infiel suma millones de reproducciones.

Se trata de la mexicana Beatriz Hiriartt, quien compartió en su perfil un video grabado cuando encontró a su pareja con otra en su carro.

“Dime quién es, por el amor de Dios, ¿no me vas a decir?, ¿no me vas a decir quién es? La bajas de mi coche, porque ese también es mi esfuerzo. No te pases de mam…, no te pases de ver..“, le mencionó ella molesta mientras grababa a su esposo.

LEA MÁS: (Video) Conductora a la que le tiraron tanque de lavadora en Circunvalación nos contó lo que hizo para evitar una tragedia

Al final del video él se niega a bajar a la otra del carro y se queda con ella, dejando a su esposa sola en la calle y bajo la lluvia.

“¿No la vas a bajar? Vas a perder 19 años, así no más", mencionó la mujer casi llorando.

Su esposo se negó y muy asustado se fue con la otra.

El video suma miles de reproducciones, por lo que Beatriz luego agregó que su relación se había terminado y hasta mostró que él había vuelto a buscarla y se fue a pie, sin carro.

“Estoy muy triste, no esperaba eso, pero por algo pasan las cosas. Él se fue con ella, yo le aguanté muchas cosas, porque lo quería, lo quería un chingo; la verdad, sí lo amaba, pero me tuvo que pasar en la cara para abrir los ojos”, concluyó molesta y triste.

LEA MÁS: Macabro crimen: Cuerpo de Tiktoker fue desmembrado y tirado al agua

Muchas personas le enviaron mensajes de apoyo.