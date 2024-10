Mimi Ortiz compartió una experiencia tan dura que puso a llorar a Nancy Dobles

Mimi Ortíz compartió situación que puso a llorar a Nancy Dobles. Fotografía: Lilly Arce

Mimi Ortiz compartió una complicada situación que vive debido a su participación en “Mira quién baila” y hasta puso a llorar a Nancy Dobles.

La exrumberita hizo una dinámica en su cuenta de Instagram para contestarles preguntas a sus seguidores sobre su experiencia y recibió un comentario sobre la culpa que genera “dejar” a los hijos por cuestiones de trabajo o por proyectos como el programa, sentimiento contra el que Mimi lucha semana a semana.

Para Ortiz es una batalla no pasar tanto tiempo con su hijo por estar ensayando y la semana anterior tuvo una crisis en la que la presentadora de “Buen Día” fue su gran aliada.

“Todas las mamás vivimos con ese sentimiento (culpa). A mí me dan esos episodios, el jueves entré en uno que Nancy Dobles me agarró como piñata mexicana con consejos llenos de sabiduría y te regalo lo que Nancy me regaló: ‘No hay nada que haga más feliz a tus hijos que verte plena y realizada. No hay un modelo de maternidad, cada una de nosotras tenemos la capacidad de crear nuestra propia maternidad. No te limites y solo busca lo que les hace feliz a los dos’”, compartió.

La presentadora se emocionó al ver lo que sus palabras significaron para Ortiz y reposteó la historia.

“Ay, Mimi, me sacaste las lágrimas”, confesó.

Sin duda, Mimi fue una de las más beneficiadas con que la morena fuera la invitada especial de la sexta gala de “Mira quién baila”.