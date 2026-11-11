Academia de fútbol de Cartago llevará a 15 jóvenes a competir en Monterrey, México

La Academia Fútbol Consultants Cartago llevará a 15 jugadores a Monterrey, México, para competir y vivir una experiencia internacional del 11 al 17 de diciembre.

Los futbolistas, de categorías entre U9 y U15, viajarán acompañados por tres integrantes del cuerpo técnico, la fotógrafa del equipo y padres de familia.

La visita combinará partidos con recorridos por distintos lugares de la ciudad. Entre las actividades previstas, destaca conocer el estadio BBVA, una de las paradas que tendrá la delegación durante su estadía.

Academia cartaginesa prepara su viaje internacional más largo

Fútbol Consultants Cartago viajará a Monterrey con una delegación de 15 jugadores de categorías U9 a U15. (Chatgpt/Chatgpt)

Diego Leitón, director de la academia, explicó que esta salida representa un nuevo paso en las experiencias que ha organizado para sus jugadores durante la última década.

“Este es nuestro viaje internacional más largo, pues se ha viajado a Guatemala en tres ocasiones, a Cartagena en dos y a Ciudad de México en 2023. Estos viajes se han realizado en los últimos diez años, llevando a chicos de muchas partes de la provincia de Cartago, muchos de ellos viajando por primera vez, inclusive hasta única vez”.

LEA MÁS: Estos son los estratosféricos precios que puso Cartaginés para la final de Copa Centroamericana ante Alajuelense

El recorrido de la organización incluye así, seis viajes anteriores a destinos fuera del país. Ahora, Monterrey será el lugar donde este grupo tendrá la oportunidad de competir y conocer otro entorno futbolístico.

Quince jugadores llevarán la ilusión de representar a Cartago

La academia cuenta con más de 200 jugadores y participa en competencias nacionales como Linafa, Etapa Nacional e Interfiliales.

Para Leitón, dar a conocer el viaje también permite mostrar el trabajo que hay detrás de estas oportunidades para los menores y sus familias.

“La idea es dar a conocer el esfuerzo que realiza nuestra academia y la ilusión de estos chicos de representar a Cartago fuera de nuestras fronteras”.

La delegación tendrá una semana para sumar experiencias dentro y fuera de la cancha, antes de regresar al país el 17 de diciembre.