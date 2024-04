¿Cuáles son las siguientes películas que estrenará Disney? Acá le contamos

Disney cerró con broche de oro el CinemaCon 2024, el evento más grande para los amantes del cine, anunciando cuáles son sus películas y proyectos más grandes para los próximos años.

Desde vistazos de la nueva película de Deadpool, hasta adelantos de Moana 2 e Intensamente 2, estos fueron los anuncios más importantes.

Disney presentó adelantos de algunas de sus películas más esperadas. Crédito: BGR y Disney.

Primero, les mostraron a los asistentes del evento 9 minutos de la tan esperada cinta, Deadpool y Wolverine, en los que se ve a Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) ahora como un vendedor de carros y superhéroe retirado.

Pero, rápidamente, Wilson tiene que volver a sus andanzas como Deadpool, cuando la Autoridad de Variación de Tiempo, una organización encargada de mantener el orden en las diferentes líneas temporales, lo recluta para salvar de una vez por todas la línea temporal sagrada.

A lo largo del video se puede ver a Deadpool junto a un Wolverine (Hugh Jackman) con su traje emblemático amarillo, luchando, cortando e insultando, a diferentes enemigos.

Deadpool y Wolverine tendrá clasificación R, por lo que pueden esperar muchísima violencia, sangre e insultos, y se estrena este 26 de julio.

Además de Deadpool, Disney dio a conocer más detalles sobre la película Capitán América: Brave New World.

El video dio el primer vistazo de Harrison Ford como el, ahora presidente, Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Ford asumió el papel luego de la muerte del actor original, William Hurt.

En el adelanto, se puede ver a Ross reclutando al nuevo Capitán América, Sam Wilson (interpretado por Anthony Mackie), para que reconstruya a los Vengadores.

Más adelante, Wilson es atacado por una serie de agentes con habilidades similares a las suyas, dando a entender que ya no está a salvo y debe hacer frente a su primera crisis como Capitán América.

Esta película se estrena el 14 de febrero del 2025.

Dejando Marvel de lado, los asistentes pudieron ver 35 minutos de la tan esperada Intensamente 2.

En ella, Riley (la personaje principal) ya tiene 13 años y tiene que aprender a lidiar con los nuevos sentimientos que llegan con la adolescencia, como la ansiedad, la envidia y la vergüenza.

Intensamente 2 se estrenará el 14 de junio de 2024.

Otra secuela que está a la vuelta de la esquina es Moana 2.

Lo único que se reveló es que Moana, finalmente, regresa a su casa tras los eventos de la primera película y que su fecha de estreno es el 27 de noviembre.

Por último, se revelaron pequeños detalles sobre la tan esperada precuela del Rey León, Mufasa: El Rey León.

Al parecer, en esta película podremos ver la historia de Mufasa, Scar y otros personajes, mientras viajan a través de África. La película llega a los cines el 20 de diciembre de este año.

Otros anuncios

Durante el evento, Disney también presentó adelantos de otras franquicias, algunas nuevas, otras no tanto. Entre ellas están la película dramática biográfica “Young Woman and the Sea”, la película de espionaje “The Amateur” y la película de terror “Alien: Romulus”.

Además, se dieron el lujo de presentar 13 minutos de la película de acción “El Reino del Planeta de los Simios”.

Esta película es la cuarta entrega en la franquicia moderna y comienza casi 300 años después de los eventos de la última entrega, Guerra por el Planeta de los Simios.

La cinta se estrena el 8 de mayo de este 2024.