Scary Movie vuelve a los cines con una nueva película

Scary Movie, la franquicia de películas de comedia que se burla de las películas de terror, está lista para hacer su regreso triunfal y lo va a hacer de la mejor manera posible: con un estreno en cines.

Scary Movie ganó popularidad a inicios de los 2000 con sus parodias. Foto: La Vanguardia.

Las productoras Paramount y Miramax se aliaron para traer una nueva entrega de esta franquicia, que no ha sacado una película en más de 10 años, tras el lanzamiento de Scary Movie 5.

Pero, según reportes del medio Variety, en realidad no se trata de una secuela (Scary Movie 6), si no que es un “reboot”, un reinicio de la franquicia con nuevos actores e historias.

Así que podemos esperar que estas nuevas cintas hagan referencias a películas de terror un poco más modernas como Hereditary, Get Out, The Witch, Midsommar o M3gan. El material para parodiar sobra.

El productor a cargo de este nueva serie de películas es Neal H. Moritz, conocido por trabajar en la saga de Rápidos y Furiosos, y se reveló que la nueva entrega comenzará a producirse en el otoño de 2024 y debería llegar a los cines en 2025.