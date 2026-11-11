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¿Disney+ gratis? Esto incluiría el plan que prepara la plataforma

El formato imita la TV tradicional: programación continua en la que el usuario se suma a lo que esté emitiendo

Por Hillary Chinchilla Marín

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Disney+ prepara una modalidad gratuita que permitiría ver canales con anuncios y muestras de su contenido de pago sin contratar una suscripción, según informó Infobae, con base en información de Business Insider.

Según Infobae, la propuesta forma parte de los planes de la plataforma para 2027 y aparece en una presentación interna compartida con empleados. La nueva opción se denomina “la experiencia gratuita”.

¿Cómo funcionaría el plan gratuito de Disney+?

La modalidad incluiría canales FAST; es decir, canales gratuitos de televisión por internet financiados con publicidad.

Su funcionamiento sería similar al de la televisión tradicional: cada canal tendría una programación continua y el usuario se incorporaría a lo que esté pasando en ese momento. Por ejemplo, podría encontrar una película o un episodio que ya haya comenzado.

Este modelo ya es utilizado por servicios como Pluto TV y The Roku Channel.

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Además, Disney+ contempla ofrecer muestras gratuitas de su catálogo de pago. Esto permitiría conocer parte de su contenido sin suscripción, aunque la información no precisa cuáles títulos estarían disponibles ni cuánto se podría ver.

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Disney+ prepara una modalidad gratuita con anuncios y canales de programación continua. (DISNEY+/DISNEY+)

Los planes incluyen una mayor presencia de videos verticales, con los que la plataforma busca captar a usuarios jóvenes acostumbrados a YouTube, Instagram y TikTok.

Según el reporte citado por Infobae, el objetivo es publicar 150 clips diarios desde este trimestre y llegar a 500 al día a principios de abril.

Entre los formatos previstos figuran deportes, noticias y microseries de corta duración. También se contempla incorporar contenido de creadores a principios de 2027.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.