¿Dónde ver el especial de la nueva serie de Harry Potter del que todos hablan?

La plataforma HBO Max dio el primer paso para calentar motores con su nueva serie de Harry Potter, al estrenar el especial “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”, un documental que ya está disponible y revela detalles clave de la producción.

Un vistazo al detrás de escena

HBO anunció el estreno de la nueva serie de Harry Potter para diciembre del 2026. (HBO Max/Redes sociales)

El especial no se enfoca en la historia, sino en cómo se está construyendo esta nueva adaptación del universo creado por J. K. Rowling. El contenido muestra el trabajo en áreas como vestuario, escenografía y efectos especiales.

También permite observar cómo se recrean espacios emblemáticos como Hogwarts, con una propuesta visual renovada que busca respetar la esencia original, pero adaptándose a nuevas audiencias.

El elenco y los nuevos protagonistas

El documental es narrado por Nick Frost, quien interpretará a Hagrid.

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Uno de los puntos más destacados es el proceso de selección del nuevo trío protagonista. Tras una amplia búsqueda, fueron elegidos Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton para dar vida a Harry, Ron y Hermione.

Una apuesta ambiciosa de HBO Max

Nuevos actores darán vida a Harry, Ron y Hermione en la serie. (HBO Max/Redes sociales)

El especial también deja ver la magnitud de la producción, con equipos trabajando en cada detalle para reconstruir el mundo mágico con un enfoque más profundo.

Este contenido funciona como una estrategia para mantener la expectativa de los seguidores, mientras avanza el desarrollo de la serie.

La producción tiene previsto estrenarse en la Navidad de este año, con una primera temporada de ocho episodios basada en “Harry Potter y la piedra filosofal”, y el objetivo de adaptar un libro por temporada.

Nota realizada con ayuda de IA.