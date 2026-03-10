Pilar Acuña, expresentadora de Noticias Repretel, se topó con un verdadero famoso en Nueva York

La periodista Pilar Acuña, fue por varios años presentadora de Noticias Repretel, ahora trabaja en lo propio.

La experiodista de Noticias Repretel, Pilar Acuña, vivió un momento digno de película durante sus vacaciones en Nueva York junto a su esposo, Diego Díaz.

La pareja se llevó una gran sorpresa al llegar al hotel donde se hospedan, pues en las afueras del lugar estaba nada más y nada menos que el actor británico Daniel Radcliffe, reconocido mundialmente por interpretar al famoso mago en la saga de Harry Potter.

LEA MÁS: Video resume lo espectacular que fue la boda de la periodista Pilar Acuña

Pilar Acuña evidenció el momento en que se encontraron con Harry Potter

Según contó Acuña en sus redes sociales, al ver la multitud que rodeaba al artista no dudaron en acercarse para intentar llevarse un recuerdo del inesperado encuentro.

“Nueva York siendo Nueva York. Llegando al hotel y nos estaba esperando Harry Potter”, escribió la periodista junto a un video en el que se observa al actor, de 36 años, tomándose fotos con varios fanáticos que lo reconocieron en el lugar.

No todos los días se topa uno al actor británico Daniel Radcliffe y Pilar Acuña y su esposo Diego Díaz tuvieron esa suerte. (redes/Instagram)

Entre ellos estaba su esposo, quien logró acercarse para pedirle una fotografía al famoso actor, aprovechando el momento que sorprendió a todos en plena calle.

LEA MÁS: J.K. Rowling acusa a Emma Watson de “ignorante” y reaviva la polémica por la transidentidad

El inesperado encuentro hizo que las vacaciones de la expresentadora tuvieran un toque aún más especial, pues no todos los días se topa uno con el mismísimo Harry Potter y no dudamos que ahora será una de las principales anécdotas que contarán del viaje.

La periodista Pilar Acuña y su esposo se toparon un famoso actor al llegar a Nueva York.