Ella es Juanita Molina: La actriz que interpreta a Mila y que despierta amor y odio en “Betty, la fea”

Juanita Molina, Mila en Betty, la fea (Instagram)

Juanita Molina es la talentosa actriz detrás del personaje de “Mila”, quien ha despertado el amor y el odio entre los fans de “Betty, la fea”.

La actriz colombiana tiene 27 años y una exitosa carrera, que la ha llevado a participar en algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana.

Aunque ahora muchos la están descubriendo por su papel de la hija fruto del amor de Betty y don Armando, ella llegó para renovar el elenco con juventud y frescura. El salto a la fama internacional se dio nada más y nada menos que con “La Reina del flow”.

En el 2021 Molina fue parte de la segunda temporada de la famosa telenovela que protagonizan Carlos Torres y Carolina Ramírez. Ella interpretó a Sandee, una cantante poco querida, quien se metió en la relación de las protagonistas juveniles para agregarle picante a la trama.

Un aspecto que la hizo destacar en esta serie fue que, a diferencia de la mayoría de sus compañeros actores, ella sí usó su propia voz para interpretar las canciones de su personaje, como lo fue la pieza “Alguien”, que tuvo muchas reproducciones en la trama y en Spotify.

Tras la popularidad y la fiebre de la telenovela de canto, pasó a “Romina poderosa”, proyecto de Caracol televisión que se convirtió en su primer protagónico.

LEA MÁS: Actriz colombiana de la novela “Romina Poderosa” está en el país con su familia

Aquí tuvo un doble desafío, interpretar a dos personajes y lo cumplió con creces, porque después de ahí se ganó el derecho de darle vida a la caprichosa de Mila, algo que a ella le costó asimilar.

“Yo es que no me la puedo creer, me da risa nerviosa cuando pienso en lo icónico que es esto, la hija de Betty y Armando, pffffffffffff es que ni en mis más grandes sueños me hubiera imaginado representar a este personaje. Gracias Canal RCN y Prime Video por hacer este clásico otra vez posible y con esta magnitud”, escribió en su Instagram cuando se estrenó la reciente temporada.

Mila es uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en tercera temporada de "Betty, la fea". (Instagram)

Mila es sensación en redes sociales

Para muchos, Mila es un personaje insoportable, para otros su favorito y es que la producción se aseguró de en ella poner lo más llamativo de los protagonistas, por ello tiene la inconfundible risa de Betty y un poco del humor de Armando.

En las diferentes redes sociales, los fans de la serie hablan de Mila y a Juanita la llenan de comentarios.

“Mila me recuerda a Mía Colucci”, “Mila es lo más”, “Mila ya es icónica”, “Al principio odiaba a Mila”, “No supero que Mila se ría como Betty”, “Juanita eres la Mila perfecta”, “Confieso que Juanita me cae superbién, pero Mila me estresa”, “No me gusta la relación de Mila con Marcela”, “Mila es personaje que un día se ama y al otro se odia”, “Amo la relación de Mila y Betty”, “Me gusta ver a Mila con Nacho”, le escriben algunos.

Ella, por su parte, agradece todo el amor y el apoyo que le han dado desde el 19 de julio, que se estrenó la temporada, proyecto del que no sería parte sin su mánager.

“Bueno, Mila Mendoza. Este personaje llega a mi vida cuando terminé de grabar un proyecto y me llama mi mánager diciéndome que haga casting para la hija de Betty la fea. Recuerdo que tuve esta primera reunión en la que me contaron un poco de cómo era Mila y me generó mucha sorpresa que el personaje estuviera plantado así”, contó hace poco en una entrevista con Natalia Ramírez.

De hecho, ahí contó que Mila tiene la risa de Betty por decisión de ella.

“Después de pensar mucho, llegué a la conclusión de que ‘Mila’ se tenía que reír como Betty. Si el papá de Betty, Don Hermes, se ríe como Betty, lo lógico es que ‘Mila’ también lo haga. Me parecía que esto ayudaría a crear un contraste en este personaje tan mimado y opuesto a Betty”, reveló.

De momento, la actriz no ha dado detalles sobre su futuro, a sus miles de seguidores les ha estado compartiendo detrás de cámaras de Betty, mientras se aventura en un nuevo proyecto o se toma unas merecidas vacaciones, como las que disfrutó a principios de año con toda su familia en Guanacaste.

Juanita Molina tiene un look muy diferente al de Mila (Instagram)