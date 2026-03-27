Encierro, dolor y familia: así es la nueva película que muestra la realidad de la pandemia del covid-19

La película “Oxidado” llega a los cines este fin de semana con una historia inspirada en vivencias reales durante la pandemia, donde el encierro, la enfermedad y la pérdida marcan el destino de sus personajes.

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Una historia desde la realidad

“Oxidado” retrata el impacto emocional de la pandemia. (El Universal /El Universal)

El filme sigue a un hombre que enfrenta una crisis personal y familiar en medio del confinamiento, mientras su hijo lucha contra el covid-19 y su entorno laboral se vuelve insostenible.

La historia nace de experiencias del director Hugo Carrillo, quien vivió de cerca pérdidas durante ese periodo y encontró en la familia un soporte clave.

Gran parte de la película se desarrolla en espacios reducidos, reflejando el ambiente de encierro que marcó esos años.

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Además, la comunicación entre personajes se da principalmente por videollamadas y teléfono, lo que refuerza la sensación de aislamiento.

Según el propio director, el objetivo era retratar ese momento donde todo parecía detenerse y obligaba a replantear la vida.

El valor de la familia

Más allá del drama, la cinta pone el foco en la familia como el principal apoyo en tiempos difíciles.

“La pandemia fue un viaje hacia adentro”, explicó Carrillo, destacando cómo ese periodo permitió reflexionar sobre lo realmente importante.

El elenco está encabezado por Frank Rodríguez, Rodrigo Murray y Karyme Lozano, quienes dan vida a una historia cargada de emoción y decisiones límite.