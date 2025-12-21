Teleguía series y películas

Encuentran sin vida al actor James Ransone, protagonista de “It: Capítulo Dos”

El actor estadounidense James Ransone fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles el 19 de diciembre de 2025, según confirmaron autoridades forenses

Por Hillary Chinchilla Marín

El actor James Ransone, recordado por su participación en la película “It: Capítulo Dos”, falleció a los 46 años luego de ser encontrado sin vida en su residencia ubicada en Los Ángeles, California, el pasado 19 de diciembre de 2025.

Hallazgo del actor en su residencia

James Ransone actor
James Ransone falleció a los 46 años en su residencia de Los Ángeles. (Tomada de X/Tomada de X)

De acuerdo con la información de medios internacionales como People, James Ransone fue encontrado sin signos vitales en su vivienda.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción en la industria de Hollywood y entre seguidores de su trabajo en cine y televisión.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes tras el hallazgo, con el fin de esclarecer las circunstancias del deceso del actor estadounidense.

Informe oficial sobre la causa de muerte

Según los reportes emitidos por la oficina forense, la muerte de James Ransone no fue catalogada como homicidio.

La causa del fallecimiento fue determinada como asfixia por ahorcamiento, descartándose la participación de terceras personas en el hecho ocurrido el 19 de diciembre.

Trayectoria y legado artístico

IT ACTOR
El actor interpretó a Eddie Kaspbrak adulto en “It: Capítulo Dos”. (LN /LN con imágenes de archivo)

James Ransone dejó una huella reconocida en la televisión y el cine. En la pantalla chica, fue ampliamente recordado por su interpretación de Ziggy Sobotka en la serie “The Wire” y del cabo Josh Ray Person en “Generation Kill”.

En el cine, destacó especialmente dentro del género de terror, con su participación como Eddie Kaspbrak adulto en “It: Capítulo Dos”, además de su trabajo en la saga “Sinister”, consolidando una carrera marcada por personajes intensos y memorables.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

