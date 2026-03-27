Estas son las películas y series de Semana Santa que ofrece Netflix

Durante la Semana Santa, muchas personas buscan contenido acorde a la fecha, y Netflix ofrece un catálogo con películas y series religiosas que combinan historia, fe e inspiración.
Opciones para ver en casa
Entre las producciones disponibles destaca “Moisés y los Diez Mandamientos”, una de las historias más representativas sobre la vida del profeta y la liberación del pueblo hebreo.
También aparece “Pablo, apóstol de Cristo”, que narra los últimos años del apóstol y su legado dentro del cristianismo.
Historias inspiradoras
La plataforma incluye títulos como “El cielo sí existe” y “Milagros del cielo”, que abordan temas de fe y experiencias espirituales desde una perspectiva más contemporánea.
A estas se suman producciones como “Tan distinto como yo” y “Vencedor”, que presentan mensajes de superación, esperanza y valores.
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Series y contenido religioso
En el apartado de series, destacan “Testamento: la historia de Moisés”, “Los elegidos” y “Misterios de la fe”, opciones ideales para quienes buscan profundizar en relatos bíblicos.
Además, títulos como “Inexplicable” complementan la oferta con historias que exploran fenómenos espirituales y testimonios de fe.
El catálogo de Netflix permite a los usuarios vivir la Semana Santa desde casa, con contenido que mantiene viva la tradición, pero adaptada a las nuevas plataformas digitales.
Nota realizada con ayuda de IA