Estas son las tres series que más ven en Costa Rica

Un estudio mostró cuáles son las series internacionales que más están viendo los costarricenses en los últimos días y “The last of us” no es la favorita.

A pesar de que la producción de aventuras y horror, basada en un videojuego, es la serie de moda en redes sociales, donde cada estreno de capítulo suma miles de reacciones y comentarios, no es la más vista en Costa Rica.

Un estudio de OneTv, de Tigo Costa Rica, analizó las series internacionales que más ven los costarricenses en televisión por cable.

En las últimas dos semanas, la que más ha estado presente en los televisores nacionales ha sido la nueva temporada de “La Ley y el Orden UVE”, incluso por encima de “The last of us” que ha sido la segunda más vista.

El tercer lugar se lo dejó la popular producción sobre investigacion y resolución de asesinatos, “Criminal Minds”, eso sí, la diferencia entre las tres es bastantemente corta.

Estos números se basan en información tomada en más de 7.200 cajas instaladas en 4.547 casas, distribuidas en todo el territorio nacional.