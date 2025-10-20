Teleguía series y películas

Este es el país de América Latina donde Netflix es más caro, según un estudio

Un análisis del portal Cloudwards comparó el costo de Netflix Estándar en más de 100 países y determinó cuántas horas de trabajo necesita una persona promedio para pagar una suscripción mensual. En América Latina, las diferencias son notables

Por Hillary Chinchilla Marín
Un estudio de Cloudwards reveló las horas de trabajo necesarias para pagar Netflix en distintos países. (Shutterstock)

El portal especializado Cloudwards publicó un estudio en el que analizó la asequibilidad de Netflix en 100 países, comparando el costo del plan Estándar con el salario promedio por hora en cada nación.

El informe calculó cuántas horas de trabajo necesita una persona promedio para pagar una suscripción mensual al servicio de streaming. En América Latina, las diferencias económicas se reflejan de forma clara.

Según los resultados, Chile es el país donde Netflix resulta más accesible, ya que se necesitan 1 hora y 58 minutos de trabajo para cubrir el costo mensual. En el extremo opuesto, Guatemala, México y Perú aparecen entre los países donde el servicio representa un gasto más alto en relación con el ingreso medio.

Horas de trabajo por país en América Latina

PaísHoras necesarias para pagar Netflix Estándar
Chile1h 58m (plan más barato 6 mil colones al mes)
Costa Rica2h 17m
Bolivia2h 43m
Brasil2h 49m
Argentina2h 53m
Uruguay2h 57m
Paraguay2h 59m
Colombia3h 8m
Ecuador3h 33m
El Salvador4h 8m
República Dominicana4h 28m
Perú5h 1m
México5h 2m
Guatemala5h 13m
Netflix. Shutterstock
Chile es el país latinoamericano donde Netflix resulta más asequible. (Shutterstock)

Mientras tanto, en los países europeos más asequibles —Noruega, Luxemburgo, Islandia, Bélgica y Países Bajos—, una persona necesita menos de 40 minutos de trabajo para pagar la misma suscripción.

El estudio completo puede consultarse en el sitio oficial de Cloudwards, en el informe titulado Netflix Prices by Country.

Nota realizada con ayuda de IA

