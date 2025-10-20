Este es el país de América Latina donde Netflix es más caro, según un estudio

Un estudio de Cloudwards reveló las horas de trabajo necesarias para pagar Netflix en distintos países. (Shutterstock)

El portal especializado Cloudwards publicó un estudio en el que analizó la asequibilidad de Netflix en 100 países, comparando el costo del plan Estándar con el salario promedio por hora en cada nación.

El informe calculó cuántas horas de trabajo necesita una persona promedio para pagar una suscripción mensual al servicio de streaming. En América Latina, las diferencias económicas se reflejan de forma clara.

Según los resultados, Chile es el país donde Netflix resulta más accesible, ya que se necesitan 1 hora y 58 minutos de trabajo para cubrir el costo mensual. En el extremo opuesto, Guatemala, México y Perú aparecen entre los países donde el servicio representa un gasto más alto en relación con el ingreso medio.

Horas de trabajo por país en América Latina

País Horas necesarias para pagar Netflix Estándar Chile 1h 58m (plan más barato 6 mil colones al mes) Costa Rica 2h 17m Bolivia 2h 43m Brasil 2h 49m Argentina 2h 53m Uruguay 2h 57m Paraguay 2h 59m Colombia 3h 8m Ecuador 3h 33m El Salvador 4h 8m República Dominicana 4h 28m Perú 5h 1m México 5h 2m Guatemala 5h 13m

Chile es el país latinoamericano donde Netflix resulta más asequible. (Shutterstock)

Mientras tanto, en los países europeos más asequibles —Noruega, Luxemburgo, Islandia, Bélgica y Países Bajos—, una persona necesita menos de 40 minutos de trabajo para pagar la misma suscripción.

El estudio completo puede consultarse en el sitio oficial de Cloudwards, en el informe titulado Netflix Prices by Country.

Nota realizada con ayuda de IA