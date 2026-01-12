Teleguía series y películas

Ganadores de los Golden Globes 2026: lista completa de premiados en cine y televisión

La 83.ª edición de los Golden Globes se celebró este domingo en Beverly Hills, con una gala marcada por la diversidad internacional y producciones de alto impacto

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Hillary Chinchilla Marín

Los Golden Globes 2026 celebraron este domingo 11 de enero su 83.ª edición en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, reuniendo a figuras destacadas del cine y la televisión internacional para reconocer lo mejor del último año.

La ceremonia fue conducida por la comediante Nikki Glaser, quien hizo historia al encabezar por segundo año consecutivo la gala en solitario.

La premiación contó con nominados y ganadores de países como España, México, Brasil y Noruega, reforzando el carácter global del evento.

En el ámbito cinematográfico, la atención estuvo centrada en ‘Hamnet’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sentimental Value’, mientras que en televisión producciones como ‘The Pitt’, ‘The Studio’ y ‘Adolescence’ dominaron varias categorías.

(De izq. a der.) El actor británico Joe Alwyn, el actor británico Noah Jupe, la directora china Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley, el actor irlandés Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe, ganadores del premio a la Mejor Película Dramática por 'Hamnet'.
(De izq. a der.) El actor británico Joe Alwyn, el actor británico Noah Jupe, la directora china Chloe Zhao, la actriz irlandesa Jessie Buckley, el actor irlandés Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe, ganadores del premio a la Mejor Película Dramática por 'Hamnet'. (ETIENNE LAURENT/AFP)

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026

Cine

  • Mejor película – Drama: Hamnet
  • Mejor película – Musical o comedia: Una batalla tras otra
  • Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Mejor actor – Drama: Wagner Moura (The Secret Agent)
  • Mejor actriz – Drama: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Mejor actor – Musical o comedia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Mejor actriz – Musical o comedia: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Mejor guion: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Mejor película de animación: K-Pop Demon Hunters
  • Mejor película de habla no inglesa: The Secret Agent (Brasil)
  • Logro cinematográfico y de taquilla: Sinners
  • Mejor canción original: Golden (K-Pop Demon Hunters)

Televisión

  • Mejor serie – Drama: The Pitt
  • Mejor serie – Musical o comedia: The Studio
  • Mejor serie limitada o película para TV: Adolescence
  • Mejor actor – Drama: Noah Wyle (The Pitt)
  • Mejor actriz – Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Mejor actor – Musical o comedia: Seth Rogen (The Studio)
  • Mejor actriz – Musical o comedia: Jean Smart (Hacks)
  • Mejor actor en serie limitada: Stephen Graham (Adolescence)
  • Mejor actriz en serie limitada: Michelle Williams (Dying for Sex)
  • Mejor actor de reparto en TV: Owen Cooper (Adolescence)
  • Mejor actriz de reparto en TV: Erin Doherty (Adolescence)
  • Mejor comedia stand-up en TV: Ricky Gervais (Mortality)
  • Mejor podcast: Good Hang con Amy Poehler

(De izq. a der.) Hannah Walters, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters, Christine Tremarco y Owen Cooper, ganadores del Premio a la Mejor Miniserie por "Adolescencia"
(De izq. a der.) Hannah Walters, Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters, Christine Tremarco y Owen Cooper, ganadores del Premio a la Mejor Miniserie por "Adolescencia" (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

La gala confirmó una edición competitiva y diversa, con fuerte presencia internacional y producciones que marcaron tendencia tanto en la gran pantalla como en el streaming.

La gala de los Globos de Oro 2026 se celebró en el Beverly Hilton de Beverly Hills.
La gala de los Globos de Oro 2026 se celebró en el Beverly Hilton de Beverly Hills. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

