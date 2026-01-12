¿Qué comen las estrellas en los Globos de Oro 2026? Este es el menú oficial

Los Globos de Oro 2026, que se celebran hoy, no solo celebran lo mejor del cine y la televisión, también confirman su fama como una de las galas más exclusivas del año gracias a un menú de primer nivel, diseñado nuevamente por el reconocido chef japonés Nobu Matsuhisa.

Por tercer año consecutivo, Matsuhisa es el encargado de seleccionar los platillos que degustan las estrellas dentro del salón del Beverly Hilton, mientras el mundo observa vestidos, discursos y momentos memorables.

Platos emblemáticos para una gala de lujo

El menú de los Globos de Oro 2026 fue diseñado por el chef Nobu Matsuhisa. (Chatgpt/Chatgpt)

De acuerdo con información oficial, el menú reúne una selección de preparaciones icónicas de los restaurantes Nobu alrededor del mundo. Entre las opciones que se sirven durante la cena destacan el jalapeño de cola amarilla, una delicada taza de caviar, la ensalada de langosta con aderezo de limón picante, así como diversas variedades de nigiri.

Uno de los platos centrales es el bacalao negro con miso, considerado el sello gastronómico del chef y uno de los más reconocidos a nivel internacional.

El cierre dulce de la velada incluye un mousse de chocolate blanco, bizcocho de pistache y una tarta ceremonial de matcha, acompañados por una moneda especial denominada “Golden Nobu”.

Champán, agua premium y experiencia para el público

En el apartado de bebidas, el champán oficial de la ceremonia es Moët & Chandon, con las etiquetas Moët Impérial y Moët Rosé Impérial, seleccionadas para maridar con el menú. El agua oficial de la noche es Saratoga Spring Water.

Además, los organizadores ofrecen al público una experiencia especial: un paquete para llevar de los restaurantes Nobu en Nueva York y Los Ángeles, con un costo de 125 dólares, así como un especial de langosta por 83 dólares, que incluye pan de oro.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor