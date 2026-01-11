¡Historia en Hollywood! Indy, el perro que derrotó a Ethan Hawke y ganó el Astra a mejor actuación

Indy, el perro que desafió las expectativas, se lleva el Astra a Mejor Actuación, demostrando que el talento puede venir de cualquier parte. (AS.com/Indy)

En una de las ceremonias más esperadas del cine, los Astra Awards, un perro hizo historia al ganar el premio a Mejor Actuación. Y no, no es un error de traducción, ¡un perro! Sí, Indy, el protagonista de la película de terror e intriga Good Boy, ha logrado algo que parecía impensable: derrotar a grandes leyendas del cine y coronarse como el mejor actor del año.

En esta edición de los Astra Awards, celebrada recientemente, Indy se impuso a gigantes de la actuación como Ethan Hawke, quien competía por su papel en Black Phone 2, y Sally Hawkins, quien estaba nominada por Devuélvemela. El galardón, que en otras ediciones siempre había estado reservado para seres humanos, ha sido entregado por primera vez a un animal, dejando a todos los presentes con la boca abierta.

Con solo su mirada, Indy dejó claro que es un maestro de la actuación. El perro protagonista de Good Boy hizo historia en los Astra Awards. (AS.com/Indy)

Indy: un perro con talento de cineasta

¿Cómo un perro logra alcanzar semejante reconocimiento?

La respuesta está en su destacada actuación en Good Boy, una película que ha dejado a los críticos boquiabiertos. La trama, de por sí inquietante, gira en torno a un perro llamado Indy, que se muda con su dueño a una casa rural donde extrañas fuerzas sobrenaturales acechan.

A lo largo de la película, Indy no solo demuestra una valentía admirable, sino que también es capaz de transmitir una tensión palpable, haciendo que la audiencia se estremezca con sus reacciones y presencia en pantalla.

La película ha sido un éxito en taquilla, pero lo que ha realmente sorprendido a los críticos es cómo un perro puede sostener el peso emocional de una película de terror con solo sus ojos y sus gestos. Es como si Indy hubiera entendido el guion de principio a fin.

Una votación histórica

Según AS.com la decisión de darle el premio a Indy no fue fácil. La competencia este año estaba dura. Ethan Hawke, reconocido por su papel en Black Phone 2, y Sally Hawkins, quien entregó una interpretación conmovedora en Devuélvemela, estaban entre los favoritos.

Sin embargo, el jurado, compuesto por críticos de cine y periodistas especializados, decidió que el premio a la mejor actuación debía ir para Indy, quien, con sus gestos, lograba transmitir más emoción que algunos de los humanos nominados.

Este acto de reconocer a un animal como un actor de pleno derecho marca un precedente histórico en la industria del cine. Los críticos han dicho que, aunque la actuación humana siempre será central en el cine, esta es una forma de reconocer que el talento en la pantalla puede venir de cualquier parte, incluso de los animales.