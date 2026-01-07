Llegaron al altar muy felices, pero no se pudieron casar por culpa de... ¡ChatGPT!

Un hecho sin precedentes legales ocurrió en Zwolle, al norte de los Países Bajos, donde una corte decidió invalidar el vínculo legal de una pareja.

El uso de un matrimonio por IA generó un vacío legal inesperado para la pareja neerlandesa (Imagen generada con IA) (Gemini/Gemini)

El motivo de la sentencia fue el uso de herramientas tecnológicas para redactar los compromisos de la ceremonia, lo que derivó en la omisión de las fórmulas exigidas por la legislación vigente para un matrimonio por IA.

El evento, que tuvo lugar originalmente en abril de 2025, contó con un oficiante particular: un amigo de los novios. Este individuo utilizó la plataforma ChatGPT para elaborar el discurso de la unión, priorizando el romanticismo sobre las normativas que dicta el Código Civil neerlandés para que un contrato de este tipo tenga validez jurídica.

El error jurídico de la tecnología

La sentencia emitida recientemente por el tribunal de Zwolle subraya que los textos creados por el sistema inteligente se centraron en aspectos emocionales, como el crecimiento mutuo y el afecto incondicional. No obstante, el documento carecía de la declaración formal y obligatoria donde los contrayentes aceptan explícitamente cumplir con sus deberes legales.

Según los magistrados, al no mencionarse los apartados específicos del Código Civil, se produjo una falta grave en el procedimiento administrativo. Esta situación provocó que el acta se considerara inscrita de forma errónea, forzando la anulación de boda desde el punto de vista estrictamente documental.

Resolución y validez de la fecha

A pesar de que el tribunal fue tajante respecto al error en los votos matrimoniales, se buscó una solución que no perjudicara la historia personal de los involucrados.

La justicia determinó que, aunque el acta inicial fuera nula por el fallo del matrimonio por IA, se les permitiría conservar la fecha original del evento como el inicio oficial de su unión legal una vez corregido el trámite.

Este caso sienta un precedente sobre los riesgos de delegar responsabilidades contractuales y legales a modelos de lenguaje automatizados sin la debida supervisión de un experto en leyes.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.