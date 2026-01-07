¿Netflix o Paramount? Warner Bros toma drástica decisión y confirma quién será su nuevo dueño

La cúpula directiva de Warner Bros Discovery ha tomado una decisión definitiva que redefine el futuro del entretenimiento global.

El consejo de Warner Bros Discovery prioriza la seguridad financiera en su próxima gran alianza. (X/@netflix /X/@netflix)

En un comunicado oficial, el consejo de administración confirmó el rechazo unánime a la oferta mejorada presentada por su competidor, Paramount, consolidando su intención de concretar la fusión con Netflix.

LEA MÁS: Llegaron al altar muy felices, pero no se pudieron casar por culpa de... ¡ChatGPT!

A pesar de que la oferta de Paramount alcanzaba la astronómica cifra de 108.400 millones de dólares e incluía garantías personales del magnate Larry Ellison, los directivos de Warner consideraron que la propuesta no protege los intereses de sus accionistas.

La principal preocupación radica en los altos niveles de endeudamiento y la incertidumbre operativa que este movimiento implicaría para el holding.

La estabilidad de Netflix frente al riesgo de deuda

El punto de inflexión en esta negociación ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando se anunció el acuerdo de compra por parte de la plataforma líder del mercado de streaming.

Aunque la valoración de Netflix es de 83.000 millones de dólares —menor en términos nominales a la de su rival—, Warner valora la “certeza” de la ejecución frente a los riesgos financieros que supone el plan de Paramount Skydance.

Para el consejo de Warner Bros Discovery, la estructura financiera de la propuesta de Paramount “aumenta el riesgo de que la operación fracase”. Esta postura se basa en un análisis detallado de los costos y las complicaciones que surgirían de una adquisición hostil financiada con un nivel extraordinario de deuda, lo que podría desestabilizar a la compañía a largo plazo.

Un cambio radical en el panorama mediático

La alianza estratégica busca fortalecer la presencia de HBO Max y los contenidos de Warner dentro del ecosistema de la N roja, creando un gigante imbatible en el mercado de streaming. Con esta decisión, David Ellison y su grupo inversor quedan fuera de la jugada, dejando el camino libre para la que se perfila como la operación corporativa más importante de la última década en Hollywood.

La fusión con Netflix transformará por completo la oferta de contenidos para los usuarios globales. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Los accionistas de Warner Bros Discovery han sido notificados sobre los peligros de la propuesta competidora, reafirmando que la fusión con Netflix ofrece un horizonte de crecimiento mucho más sólido y menos volátil para el valor de sus activos en el tiempo.

LEA MÁS: Fallece la influencer Yulia Burtseva luego de una cirugía estética y surgen serias acusaciones

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.