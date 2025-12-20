Del caso Reiner a los Menéndez: hijos acusados de matar a figuras de Hollywood

El hallazgo sin vida del director y actor Rob Reiner y su esposa Michele Reiner dentro de su residencia en Los Ángeles volvió a estremecer a Hollywood y puso nuevamente bajo la lupa uno de los capítulos más oscuros de la industria del entretenimiento: los casos en los que hijos fueron acusados de asesinar a sus propios padres, tragedias que rompen con la imagen de éxito y estabilidad que suele rodear a las grandes figuras públicas.

El caso Reiner, el hecho reciente que sacudió a Hollywood

El caso de Rob Reiner devolvió actualidad a los crímenes familiares en Hollywood. (MICHAEL LOCCISANO/AFP)

El 14 de diciembre, medios estadounidenses informaron que Rob Reiner, reconocido por una extensa trayectoria como director, actor y productor, y su esposa Michele Reiner fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en Los Ángeles.

Según los primeros reportes, ambos presentaban heridas de arma blanca, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación por homicidio.

La escena fue descubierta por una de las hijas del matrimonio, quien alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Horas más tarde, la investigación dio un giro impactante cuando trascendió que Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja, había sido detenido y quedó bajo investigación como posible responsable del crimen.

Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles mientras el proceso avanza, el impacto fue inmediato.

El apellido Reiner, históricamente ligado al éxito creativo y a producciones emblemáticas del cine estadounidense, quedó asociado a una tragedia familiar que sacudió tanto a la industria como a la opinión pública.

Los hermanos Menéndez, el antecedente más emblemático

Para Excelsior, el caso de Reiner trajo inevitablemente a la memoria uno de los episodios más recordados de la crónica criminal en Hollywood: el asesinato de José Menéndez y Kitty Menéndez, ocurrido en marzo de 1989 en su mansión de Beverly Hills.

Sus hijos, Lyle y Erik Menéndez, fueron quienes reportaron el crimen y aseguraron que habían salido al cine y, al regresar, encontraron a sus padres sin vida.

En un inicio, la policía investigó posibles vínculos con el crimen organizado, pero con el paso de los días comenzaron a surgir inconsistencias en su relato.

Las sospechas se intensificaron cuando ambos jóvenes adoptaron un lujoso estilo de vida, con gastos elevados y compras millonarias. El caso dio un vuelco definitivo cuando Erik confesó el crimen a su psicólogo, hecho que permitió el arresto de los hermanos en 1990.

El juicio, iniciado en 1993, se convirtió en uno de los primeros procesos judiciales transmitidos por televisión en Estados Unidos.

Los hermanos admitieron haber cometido los asesinatos, pero afirmaron que habían actuado en defensa propia, alegando años de abusos sexuales, físicos y psicológicos. La fiscalía sostuvo que el móvil fue económico, ya que la fortuna familiar rondaba los 14 millones de dólares.

En 1996, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, sentencia que se mantiene vigente.

Los hermanos Menéndez protagonizaron uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos.

Un crimen reciente que también estremeció al mundo cultural

A esta lista se suma el caso del cantante de ópera Jubilant Sykes, nominado al Grammy, quien fue hallado muerto el 8 de diciembre en su residencia de Santa Mónica.

Las autoridades informaron que presentaba heridas de arma blanca y detuvieron a su hijo, Micah Sykes, de 31 años, como principal sospechoso.

De acuerdo con la policía, la esposa del artista presenció el ataque. Durante la audiencia inicial, la fiscalía solicitó que el acusado permaneciera detenido sin derecho a fianza, petición que fue aceptada.

También se reveló que Micah Sykes había sido diagnosticado con esquizofrenia y que no cumplía con su tratamiento médico. El proceso judicial continúa en curso.

Más allá del impacto mediático, estos hechos volvieron a encender el debate sobre la violencia intrafamiliar, la salud mental y las fallas en los entornos de contención, incluso dentro de familias con poder, fama y amplios recursos económicos.