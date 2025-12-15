Hijo del famoso cineasta Rob Reiner es detenido tras hallazgo mortal en su casa en Los Ángeles

Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner, fue arrestado por las autoridades de Los Ángeles luego de que sus padres fueran encontrados muertos en su residencia. El sospechoso permanece bajo custodia con una fianza fijada en $4 millones (poco más de 1900 millones).

Las autoridades mantienen bajo custodia a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, tras el hallazgo mortal en la vivienda familiar. (KENT NISHIMURA/AFP)

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida el domingo en su vivienda. De acuerdo con información confirmada por medios estadounidenses, fue su hija Romy quien encontró los cuerpos y alertó a las autoridades.

Según People en Español registros del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles detallan que Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y trasladado a un centro de reclusión mientras avanza la investigación. Previamente, el hombre había sido interrogado por la división de robos y homicidios de la policía de Los Ángeles.

Nick Reiner es hijo del productor. Foto: People en Español (Nick Reiner /Nick Reiner)

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que recibió una llamada para atender una emergencia médica en la vivienda alrededor de las 3:30 de la tarde, y al llegar al lugar se confirmó el fallecimiento de la pareja.

Rob y Michele Reiner estaban casados desde 1989. Su historia comenzó mientras él dirigía la exitosa película When Harry Met Sally, estrenada ese mismo año. Juntos formaron una familia y tuvieron tres hijos, entre ellos Nick, quien en el pasado había hablado públicamente sobre problemas de adicción que enfrentó desde joven.

Rob Reiner fue una figura clave del cine y la televisión estadounidense. Dirigió películas icónicas como This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride y A Few Good Men. Además, fue hijo del legendario comediante Carl Reiner y se dio a conocer en la recordada serie All in the Family en los años setenta.

Ante lo ocurrido, la familia Reiner emitió un comunicado en el que expresó su profundo dolor y solicitó respeto:

“Estamos devastados por esta pérdida inesperada y pedimos privacidad en este momento tan difícil”, señalaron.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias de este caso que ha causado conmoción dentro y fuera del mundo del espectáculo.