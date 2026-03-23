Hannah Montana: especial 20 aniversario se estrena en Disney, conozca la hora exacta y todos los detalles

El esperado especial Hannah Montana: 20 aniversario ya tiene fecha y hora confirmada en Disney+, y en Costa Rica los fanáticos deberán madrugar si quieren ser de los primeros en ver el regreso de una de las series más icónicas de Disney.

¿A qué hora se estrena en Costa Rica?

El especial estará disponible el martes 24 de marzo a la 1:00 a. m. en Costa Rica, siguiendo el calendario de lanzamientos de la plataforma a nivel internacional.

Esto significa que quienes quieran verlo apenas se libere deberán hacerlo en horas de la madrugada o esperar a lo largo del día para disfrutarlo con más calma.

Disney+ mantiene su estrategia de estrenos simultáneos, lo que provoca que en países como Costa Rica el contenido se habilite en horarios nocturnos o de madrugada.

Aun así, esto no ha sido impedimento para que los seguidores se mantengan atentos, especialmente tratándose de una producción cargada de nostalgia.

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El especial cuenta con la participación de Miley Cyrus, quien revive su etapa como Hannah Montana en una entrevista con público en vivo.

La producción promete mostrar momentos clave de la serie, así como material inédito, invitados sorpresa y una presentación musical.

Además, se aborda el impacto cultural que tuvo el personaje, que marcó a toda una generación de jóvenes alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica.

La serie Hannah Montana cumple 20 años desde su estreno el 24 de marzo de 2006. (MICHAEL BUCKNER/Getty Images via AFP)

En el país, Hannah Montana fue una de las series más vistas en su momento a través de Disney Channel, convirtiéndose en un referente para miles de seguidores.

Canciones, capítulos y frases del personaje se mantuvieron en la memoria de quienes crecieron viendo la historia de Miley Stewart y su doble vida como estrella pop.

Por eso, el anuncio del especial ha generado expectativa entre el público costarricense, que ahora podrá revivir esos momentos desde la plataforma de streaming.

El especial estará disponible exclusivamente en Disney+, por lo que se requiere una suscripción activa para acceder al contenido.

Una vez habilitado, podrá reproducirse en cualquier momento, sin límite de horario, como es habitual en la plataforma.

El regreso de Hannah Montana se perfila como uno de los estrenos más comentados entre los usuarios en Costa Rica, impulsado por el factor nostalgia y la figura de Miley Cyrus.