La Pasión de Cristo 2 ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la secuela de Mel Gibson

Más de dos décadas después del estreno de La Pasión de Cristo (2004), el director Mel Gibson prepara el regreso al universo bíblico con La resurrección de Cristo, secuela oficial que ya tiene fechas confirmadas de estreno.

La nueva producción, también conocida como La Pasión de Cristo 2, se estrenará en dos partes en 2027 y volverá a contar con locaciones en Italia, incluyendo la ciudad de Matera.

Mel Gibson vuelve a Italia para rodar La resurrección de Cristo, la esperada continuación de La Pasión de Cristo (2004), que llegará a los cines en 2027.

¿Cuándo se estrena La resurrección de Cristo?

Según se confirmó, la película llegará dividida en dos entregas:

Primera parte: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo).

26 de marzo de 2027 (Viernes Santo). Segunda parte: 6 de mayo de 2027 (Día de la Ascensión).

La distribución estará a cargo de Lionsgate, lo que garantiza su lanzamiento prioritario en salas de cine antes de llegar a plataformas digitales.

Qué contará la secuela

A diferencia de la primera película, centrada en las últimas horas de Jesús y marcada por una fuerte crudeza visual, la secuela abordará los tres días posteriores a la crucifixión, incluyendo la resurrección, las apariciones y el surgimiento del cristianismo primitivo.

Gibson ha descrito el proyecto como una obra ambiciosa, con líneas temporales complejas y elementos metafísicos que ampliarán el relato original.

El guion fue escrito por Mel Gibson junto con Randall Wallace y Donal Gibson, y forma parte de una trilogía planificada.

Nuevo elenco

Entre los actores confirmados se encuentran:

Jaakko Ohtonen como Jesús

como Jesús Mariela Garriga como María Magdalena

como María Magdalena Pier Luigi Pasino como Pedro

como Pedro Kasia Smutniak como María

como María Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato

Con producción en marcha y fechas oficiales anunciadas, La resurrección de Cristo promete convertirse en uno de los estrenos religiosos más comentados de 2027.

La pasión de Cristo (Discine)

Nota realizada con ayuda de IA