“En el paraíso”: el galán europeo que desató suspiros desde Costa Rica

El actor europeo Kevin Lutolf, conocido por sus papeles en Bloody Rose (2024), That Crazy Little Thing Called Hope y Dziewczyna influencera (2024), llamó la atención en redes sociales tras compartir un video desde una playa de Costa Rica.

LEA MÁS: Famoso cantante de reguetón evita cadena perpetua, pero estará en prisión por graves acusaciones

El galán publicó este lunes un clip en el que aparece caminando por la arena, vistiendo únicamente pantalones y sin camisa, mientras disfruta del paisaje natural del país.

“En el paraíso”

Kevin Lutolf publicó un video desde una playa de Costa Rica. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Junto al video, Lutolf escribió el mensaje: “En el paraíso”, frase que acompañó las imágenes del actor recorriendo la playa con el mar de fondo.

La publicación rápidamente generó miles de reproducciones y comentarios de seguidores que destacaron tanto el destino como el físico del artista.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann se jaló la primera gran torta en la casa de Montserrat del Castillo

Costa Rica, destino de estrellas

No es la primera vez que figuras internacionales eligen Costa Rica para vacacionar o desconectarse, gracias a sus playas, naturaleza y clima tropical.

En esta ocasión, Kevin Lutolf se sumó a la lista de celebridades que presumen su paso por el país, dejando claro que el paraíso tico sigue conquistando a visitantes de todo el mundo.

Nota realizada con ayuda de IA