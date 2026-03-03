Famoso cantante de reguetón evita cadena perpetua, pero estará en prisión por graves acusaciones

El cantante Chocolate MC, cuyo nombre real es Yosvanis Sierra Hernández, fue condenado el lunes 2 de marzo a 10 años de prisión y cinco de libertad condicional.
El artista enfrentaba cargos por presuntamente solicitar el asesinato de una persona, además de amenazas, secuestro y posesión de drogas.
Según las investigaciones, los hechos se remontan al año anterior, cuando supuestamente habría ordenado atentar contra Damián Valdez, quien estaba en prisión por el asesinato del también reguetonero El Taiger.
Pruebas y resolución
Entre las pruebas presentadas se mencionan videos en los que el cantante habría solicitado que apuñalaran a la víctima, además de otras amenazas. Gracias a un acuerdo de culpabilidad, el intérprete evitó enfrentar una posible cadena perpetua.