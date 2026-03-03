Farándula

Famoso cantante de reguetón evita cadena perpetua, pero estará en prisión por graves acusaciones

El cantante fue acusado de varios delitos, entre ellos presuntamente ordenar un asesinato

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante Chocolate MC, cuyo nombre real es Yosvanis Sierra Hernández, fue condenado el lunes 2 de marzo a 10 años de prisión y cinco de libertad condicional.

El artista enfrentaba cargos por presuntamente solicitar el asesinato de una persona, además de amenazas, secuestro y posesión de drogas.

Según las investigaciones, los hechos se remontan al año anterior, cuando supuestamente habría ordenado atentar contra Damián Valdez, quien estaba en prisión por el asesinato del también reguetonero El Taiger.

Instagram Chocolate el King
El artista deberá estar 10 años en prisión. (Chocolate el King/Instagram)

Pruebas y resolución

Entre las pruebas presentadas se mencionan videos en los que el cantante habría solicitado que apuñalaran a la víctima, además de otras amenazas. Gracias a un acuerdo de culpabilidad, el intérprete evitó enfrentar una posible cadena perpetua.

Yosvanis Sierra HernándezCantanteReguetónPrisión
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

