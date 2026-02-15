La polémica detrás de “Cumbres Borrascosas”, el estreno estrella del fin de semana de San Valentín

La esperada nueva versión de ‘Cumbres borrascosas’, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, se estrenó en Costa Rica el pasado 12 de febrero, en la antesala del fin de semana de San Valentín, y desde su llegada a cartelera ya genera una intensa polémica entre críticos, lectores del clásico y usuarios en redes sociales.

Llegó a los cines en el fin de semana más romántico del año

‘Cumbres Borrascosas’ se estrenó el 12 de febrero en Costa Rica. (Cortesía Rola/La Nación)

La cinta dirigida por Emerald Fennell se proyecta en los principales cines del país como una de las apuestas fuertes de la temporada.

El contexto del estreno no es casual: febrero es el mes asociado al amor, pero la historia de Emily Brontë dista mucho de ser una narrativa romántica tradicional.

Publicada en 1847, la novela fue considerada escandalosa en su época por retratar pasiones violentas, resentimientos profundos y una relación marcada por la obsesión y la destrucción. Más de siglo y medio después, la obra sigue generando debate, ahora trasladado a la pantalla grande.

La polémica empezó antes del estreno

Desde el lanzamiento del primer tráiler, la discusión fue inmediata. La directora ha dejado claro que no buscó una adaptación literal, sino una reinterpretación con mirada contemporánea. Esa decisión encendió las críticas.

LEA MÁS: Florinda Meza estrena documental y responde a la polémica serie de Chespirito

En redes sociales, seguidores del libro cuestionaron el énfasis en el erotismo y la estética sensual que muestran los avances. Para muchos, la novela no es una historia de amor apasionado, sino un relato de venganza y violencia emocional que explora las consecuencias del desprecio social y el trauma.

Especialistas han señalado que el riesgo de esta versión es simplificar la complejidad psicológica de los personajes y convertir una relación destructiva en una historia romántica estilizada.

Uno de los puntos más discutidos es el casting de Jacob Elordi como Heathcliff. En la novela, el personaje es descrito con rasgos que lo sitúan como “otro” dentro de la comunidad, marcado por la marginalidad y la diferencia. Para algunos críticos, elegir a un actor blanco y asociado a papeles de galán juvenil diluye esa dimensión social.

Por su parte, Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, un personaje que en el texto original muere joven y cuya intensidad está ligada a la adolescencia y la rebeldía. Su elección también ha generado debate por la diferencia de edad respecto al personaje literario, pues la actriz tiene 35 años.

La discusión no se centra únicamente en la apariencia física, sino en si la esencia de los protagonistas se mantiene intacta o se adapta a un molde más comercial.

La elección de Jacob Elordi no le ha gustado a muchos (Cortesía Rola/La Nación)

Amor, deseo y violencia

Otro elemento que ha causado controversia es la posible consumación explícita de la relación entre Catherine y Heathcliff. En la novela, la tensión entre ambos nunca se resuelve físicamente, lo que convierte su vínculo en una herida permanente y una obsesión sin cierre.

Según Listín Diario, académicos advierten que transformar esa tensión en una relación explícita podría alterar el significado profundo de la obra, desplazando el eje desde la violencia estructural hacia el romance erótico.

Fennell, sin embargo, ha defendido que el libro contiene una carga provocadora que impactó a sus primeros lectores y que su intención es recuperar esa intensidad emocional.

‘Cumbres borrascosas’ es una novela incómoda, ambigua y moralmente compleja. Su estructura narrativa y la violencia emocional que atraviesa a dos generaciones la convierten en un desafío para cualquier adaptación cinematográfica.

El estreno en Costa Rica durante el fin de semana de San Valentín añade una capa simbólica a la discusión: mientras algunas parejas buscan historias románticas en cartelera, esta película propone una exploración mucho más oscura del amor.

LEA MÁS: Hamnet: la película que sacude a los Óscar y revive un misterio familiar de Shakespeare de más de 400 años

Ahora que ya está disponible en las principales salas del país, será el público quien determine si esta versión logra capturar la tormenta emocional que hizo de la obra de Emily Brontë un clásico inmortal o si, por el contrario, se trata de una reinterpretación que sacrifica profundidad en favor del impacto visual.

Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan la nueva adaptación. (Cortesía Rola/La Nación)

La reinterpretación contemporánea ha generado debate entre lectores. (Cortesía Rola/La Nación)

Nota realizada con ayuda de IA