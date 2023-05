¿La reconoce? Así luce la actriz que le dio vida a la mágica “Matilda”

Mara Wilson actriz de Matilda (Tomada de Instagram)

La actriz Mara Wilson, quien le dio vida hace 27 años, a la traviesa “Matilda”, volvió a aparecer con fuerza en los medios de comunicación tras lanzar su nuevo libro.

A sus 35 años, la artista vive alejada de las películas y de Hollywood, donde hace casi tres décadas la magia de “Matilda” fue todo un éxito.

Su rostro de adulta no es tan familiar como el de la niña genio que interpretó en el pasado y que se convirtió en un clásico de las películas infantiles.

En su etapa como escritora acaba de lanzar su nuevo proyecto “Good Girls Don’t” (Buenas chicas no), donde contó que fue sexualizada siendo una niña y lo difícil que ha sido vivir bajo la sombra del personaje que la hizo famosa.

“Notaba cómo las personas que me conocían se sentían decepcionadas porque yo no era tan inteligente, divertida o agradable como esperaban que fuera. Creo que esperaban que fuese Matilda, que es maravillosa, pero no es real”, dice en su libro.

Asegura que le impactó encontrar sitios en Internet donde subían artículos o búsquedas con contenido sexual sobre ella siendo solo una niña.

“Imagina tener toda esa presión y todo ese dinero... No me sorprende que muchos de nosotros terminemos bebiendo, drogándonos y de fiesta”, acepto.