¿Le gustan menores? Actriz Erika Buenfil aclaró rumores de romance con actor 26 años menor

01/07/2018. Ericka Buenfil. (Instagram)

La reconocida actriz mexicana Erika Buenfil está en el ojo del huracán tras los rumores de que tiene una relación con un colega 26 años menor.

La actriz y su compañero en “Perdona nuestros pecados”, Emmanuel Palomares, han desató rumores de romance por el contenido que comparten juntos en redes sociales.

Los artistas publican videos bailando, abrazados y en actitudes muy cariñosas que para muchos son pruebas de que están en una relación de pareja.

Ante los rumores, la actriz decidió salir a hablar con algunos medios de comunicación mexicanos para aclarar su situación sentimental.

“Ay, no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto, saben que no. Mantengo un respeto a Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, somos buenos compañeros”, indicó.

La artista de 59 años de edad hasta pidió que dejen de inventarle novios porque le espantan posibles pretendientes.

“Ya, por favor, ya no digan nada eso, no tengo novio, no me los espanten. Quiero un hombre, pero muy ruco (viejo) no, aunque yo esté ruca, por lo menos de mi edad”, concluyó.