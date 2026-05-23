Netflix aprovechará éxito de película de Michael Jackson con explosivo documental sobre sus mayores polémicas

Netflix estrenará una docuserie centrada en el polémico juicio de Michael Jackson. (Netflix/Netflix)

Netflix decidió entrar de lleno en una de las etapas más polémicas y dolorosas de la vida de Michael Jackson, justo cuando la película biográfica “Michael” se encuentra en el centro de la controversia por evitar las acusaciones de abuso sexual infantil que marcaron la carrera del llamado Rey del Pop.

La plataforma estrenará el próximo 3 de junio la docuserie “Michael Jackson: El veredicto”, una producción dividida en tres partes que analizará el mediático juicio que enfrentó el cantante en 2005 y las denuncias que durante años persiguieron su imagen pública.

La película “Michael” desató críticas por ignorar las denuncias

La llegada del documental ocurre apenas semanas después del enorme éxito de la película biográfica “Michael”, estrenada en abril de 2026 y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista.

Aunque la cinta fue elogiada por las actuaciones y la recreación musical del legado del cantante, también provocó una fuerte ola de críticas por omitir completamente las acusaciones de abuso sexual infantil que rodearon a Jackson desde 1993.

Diversos críticos y medios internacionales señalaron que la película presentaba una visión “edulcorada” y complaciente de la vida del artista, enfocándose únicamente en sus éxitos musicales y evitando sus episodios más controversiales.

Incluso Paris Jackson, hija del cantante, cuestionó públicamente la producción y aseguró que la película contiene muchas inexactitudes y no refleja realmente lo que vivió su familia.

Además, figuras cercanas al artista como Janet Jackson decidieron no involucrarse en el proyecto.

Para muchos analistas, la película terminó funcionando más como un homenaje musical que como una exploración profunda de la compleja vida de Michael Jackson.

La película “Michael” ha sido criticada por omitir las denuncias contra el cantante. (Universal Pictures/Universal Pictures)

Netflix promete revisar el juicio desde adentro

Ahora Netflix sorprendió al mundo y buscará hacer exactamente lo contrario.

La docuserie “Michael Jackson: El veredicto” abordará directamente las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 2003 y el posterior juicio que mantuvo la atención pública sobre el cantante durante años.

Por medio de sus redes sociales anunciaron que se viene un documental crudo, en el cual se podrá ver toda la polémica que omitieron en la película que es un éxito en los cines.

El documental reconstruirá el proceso judicial realizado en California, donde Michael Jackson enfrentó múltiples cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.

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Aunque el cantante fue finalmente absuelto por el jurado, las acusaciones continuaron persiguiendo su legado incluso después de su muerte en 2009.

La producción incluirá testimonios de jurados, testigos, periodistas, acusadores y miembros del equipo legal que participaron directamente en el caso.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, explicaron los realizadores en declaraciones compartidas por Tudum, el sitio oficial de Netflix.

Los cineastas también defendieron la importancia de revisitar el caso desde una mirada más amplia y rigurosa.

“No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”, señalaron.

El documental fue dirigido por Nick Green y producido por Candle True Stories.

La gigante de las plataformas de streaming aseguró que la intención es ofrecer una reconstrucción detallada del proceso judicial y permitir que las nuevas generaciones comprendan uno de los capítulos más complejos y debatidos en la historia de la música.

El estreno de esta docuserie confirma que, más de una década después de su muerte, Michael Jackson continúa siendo una figura capaz de generar fascinación, admiración y profundas divisiones alrededor del mundo, y es que el anuncio ha generado tanto aplausos como críticas para Netflix.