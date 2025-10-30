Netflix lanza el tráiler de “50 segundos”, el documental sobre el terrible asesinato de Fernando Báez Sosa

Cinco años después del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, Netflix lanzó el tráiler de su nueva producción documental titulada “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”.

La miniserie, dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula, se estrenará el 13 de noviembre de 2025 y constará de tres capítulos de entre 45 y 50 minutos cada uno. La producción promete una reconstrucción exhaustiva del crimen que conmovió a toda la Argentina y generó un debate social sobre la violencia y la justicia juvenil.

Una reconstrucción precisa de los hechos

El título del documental hace referencia al tiempo exacto que duró la agresión: 50 segundos de golpes continuos que terminaron con la vida de Fernando. Según la autopsia, el joven murió por una hemorragia cerebral masiva luego de ser atacado por al menos cinco agresores que continuaron pateándolo incluso cuando ya estaba inconsciente.

La serie incluye imágenes de archivo, testimonios inéditos de familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, así como material audiovisual del proceso judicial que culminó con condenas de prisión perpetua para varios de los implicados.

Un homenaje y una reflexión sobre la violencia

En declaraciones a la prensa, el director Martín Rocca explicó que el proyecto busca no solo reconstruir el crimen, sino abrir un debate social sobre la violencia y sus raíces.

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad”, expresó Rocca.

El realizador agregó que la producción es “un llamado de atención y un homenaje a Fernando”, una manera de recordar el valor de la vida y la necesidad de construir una sociedad más empática.

Con la expectativa que genera cada producción documental de Netflix basada en casos reales, “50 segundos” se perfila como una de las series más impactantes del año en América Latina.

