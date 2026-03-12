Netflix produce documental de Ronaldinho que repasará su histórica carrera, ¿cuándo se estrena?

La leyenda del fútbol Ronaldinho tendrá su propio documental en Netflix, una producción que mostrará diferentes etapas de la vida y carrera del exfutbolista brasileño, considerado uno de los jugadores más talentosos en la historia del deporte.

Repasará su carrera en grandes clubes

Ronaldinho tendrá un documental en Netflix que repasará su vida y carrera en el fútbol. (Netflix/Netflix)

El anuncio fue realizado por Netflix Brasil, que confirmó el lanzamiento del documental titulado “Ronaldinho Gaucho”, donde se abordarán distintos momentos de la carrera del exjugador.

La producción incluirá su paso por importantes equipos del fútbol internacional como PSG, Barcelona, AC Milan, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro y Querétaro, además de su trayectoria con la selección de Brasil.

Ronaldinho se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial gracias a su estilo de juego, creatividad y habilidad con el balón.

Entre los logros más importantes del brasileño destaca el Balón de Oro que ganó en 2005, cuando era figura del FC Barcelona.

Además, formó parte del equipo de Brasil campeón del Mundial de Corea-Japón 2002, uno de los momentos más recordados de su carrera a nivel internacional.

La producción también promete recordar algunos de los instantes más brillantes del jugador que muchos aficionados consideran uno de los futbolistas que cambió la forma de disfrutar el fútbol.

¿Cuándo se estrenará?

Actualmente el brasileño es parte de Barca Legends Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El documental “Ronaldinho Gaucho” se estrenará el 16 de abril a través de la plataforma Netflix.

El proyecto busca acercar a los seguidores del fútbol a la historia del jugador que fue conocido como “El Brujo”, una figura que marcó una época en el deporte.

Nota realizada con ayuda de IA