(Video) Vea el gol que se comió Warren Madrigal frente al marco ante el Inter Miami de Lionel Messi

Cadena internacional destacó jugada que se perdió Warren Madrigal en la Copa de Campeones de Concacaf ante el Inter de Lionel Messi

Por Sergio Alvarado
Warren Madrigal y Lionel Messi fueron titulares en el partido entre Nashville SC e Inter Miami en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
Warren Madrigal fue titular ante el Inter Miami de Lionel Messi (CHRIS CARTER/Getty Images via AFP)

El Inter Miami de Lionel Messi empató a cero este miércoles ante el Nashville SC, club en el que juega el costarricense Warren Madrigal, por la Copa de Campeones de Concacaf, choque en el que el tico fue protagonista de una jugada muy comentada.

La cadena internacional destacó una opción clara que se perdió el costarricense frente a marco, en la que no le pudo dar a la pelota correctamente.

“NOOOO WARREN! tico falló una clara para poner el primero ante el Inter Miami“, indicó el canal para referirse al remate desviado del exjugador del Saprissa.

La opción que se perdió Warren Madrigal

La acción se dio a los 60 minutos, Warren recibió un pase dentro del área en el que frente a la portería y sin marca, pero su remate de derecha se le abrió mucho y se fue a un lado, mientras el arquero rival apenas le hizo vista a la bola.

En la transmisión del encuentro reseñaron que además de no ser bueno el remate, la técnica no fue la idónea en un juego que Nashville disputó en casa.

La próxima semana será el juego de vuelta en Miami, en el que el ganador pasará a los cuartos de final o en caso de empate con goles, avanzará el equipo del tico por la regla del gol visitante.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

