‘Nyad’ en Netflix: Película narra la hazaña de la nadadora de 64 años que atravesó 117 km de aguas abiertas

En estos días, Netflix lanzó la nueva película Nyad. Se trata de un filme biográfico sobre Diana Nyad, la mujer que persiguió un sueño casi imposible a sus 60 años: nadar 117 kilómetros (110 millas) en aguas abiertas desde Cuba hasta Florida, Estados Unidos.

Basada en hechos reales, esta cinta cuenta la determinación de la nadadora, quien entrenó arduamente por 4 años para completar el nado. Este recorrido tuvo lugar en el 2013 y terminarlo le tomó más de 50 horas.

'Nyad' - Tráiler

Nyad fue una de las deportistas más aclamadas en Estados Unidos durante la década de 1970, por alcanzar múltiples récords de nado abierto. Incluso, había intentado este mismo trayecto cuando tenía 28 años, pero fracasó porque las corrientes la sacaron hasta el golfo de México.

Después de haberse retirado como atleta para dedicarse al periodismo deportivo, lo volvió a intentar 30 años después. Así fue como, luego de varios intentos, lo alcanzó a sus 64 años.

Una vez que llegó a tierra firme, Nyad se convirtió en la primera persona en hacer esta travesía, y aún más impresionante, lo hizo sin la protección de una jaula contra tiburones.

Nyad ya disponible en streaming

Annette Bening es la actriz que protagoniza este largometraje, al darle vida al rol de Diana. A sus 65 años, la artista ha sido nominada cuatro veces al premio Óscar y estelarizado películas como American Beauty y series como The Sopranos.

También participa Jodie Foster, galardonada en dos ocasiones con los Óscar, y quien interpreta a Bonnie Stroll, la mejor amiga y entrenadora de Nyad. Por su parte, esta actriz es reconocida por su trabajo en The Silence of the Lambs y Taxi Driver.

Nyad fue dirigida por los cineastas Elizabeth Chai y Jimmy Chin. También, está basada en el libro autobiográfico de la propia atleta, publicado en el 2015 como Find a Way.

En Costa Rica, la película estadounidense ya puede visualizarse en la plataforma de streaming. Cabe resaltar que es apta para mayores de 13 años y tiene una duración de dos horas.

El audio está disponible en inglés (original), español, portugués, checo, francés, alemán, hindi, húngaro, italiano, polaco, turco y ucraniano. Mientras que, los subtítulos se encuentran en inglés, español y más de 35 idiomas.