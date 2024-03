Olivia Munn, famosa actriz de Hollywood, lucha contra peligroso y agresivo cáncer

Olivia Munn, actriz de X Men, fue diagnosticada con un terrible cáncer (MARK RALSTON/AFP)

Olivia Munn, reconocida actriz de Hollywood, contó muy sentida que fue diagnosticada con un peligroso tipo de cáncer.

La actriz de “X Men” contó, por medio de un comunicado en redes sociales, que recibió la mala noticia en abril del 2023, cuando se hizo una serie de exámenes médicos, y a pesar de que la mamografía le salió bien, se hizo pruebas más específicas por prevención y terminó descubriendo que tenía cáncer.

“Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartir esto ayude a otras a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje. En febrero del 2023 me realicé una prueba genética que busca 90 genes cancerosos diferentes, di negativo para todos, incluido BRCA (el gen más conocido del cáncer de mama). Mi hermana Sara también acababa de dar negativo, nos llamamos y chocamos las manos por teléfono. Ese mismo invierno también me hice una mamografía normal, dos meses después me diagnosticaron cáncer de mama”, explicó en el texto.

Agregó que aunque no se dio a conocer públicamente, a partir de ahí ha pasado por cuatro operaciones, dos de ellas de mastectomía (extirpación completa del seno), proceso que le ha dejado aprendizajes y fortaleza.

“He aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces, supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”.

Al final, la artista, de 43 años de edad, aseguró que está bien gracias a que descubrió la enfermedad a tiempo y que espera que todas las mujeres tengan la misma oportunidad.