¿Su tele o celular se quedó sin Netflix? Esto puede hacer para seguir usando la aplicación

Netflix dejó de funcionar en varios televisores y celulares antiguos desde este 10 de abril de 2026, luego de una actualización en sus requisitos técnicos que busca mejorar el rendimiento y la seguridad de la plataforma.

La medida afecta a dispositivos que ya no pueden recibir actualizaciones de sistema.

Televisores que se quedan sin Netflix

Netflix dejará de funcionar en dispositivos antiguos desde abril. (Shutterstock)

Según información de la gigante de Streaming, los equipos afectados destacan modelos antiguos de Samsung, LG, Panasonic y Sony Bravia, especialmente aquellos fabricados antes de 2015.

También perdieron compatibilidad dispositivos como Apple TV de primera generación.

En general, cualquier televisor que no pueda ejecutar versiones recientes de su sistema operativo quedó fuera del servicio.

Celulares afectados

En el caso de los teléfonos, los dispositivos con sistemas operativos antiguos también dejaron de funcionar con Netflix.

En Android, se ven afectados equipos que no puedan actualizarse a Android 7.0 o superior, como modelos antiguos de Samsung, LG y Sony.

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Mientras que en Apple, los iPhone que no puedan llegar a iOS 17, principalmente anteriores al iPhone X, perdieron soporte.

Aunque la aplicación siga instalada, muchos usuarios podrían experimentar fallas o no poder actualizarla, lo que impide reproducir contenido correctamente.

Quienes tengan dispositivos antiguos aún podrán acceder a la plataforma mediante opciones como Roku, Fire TV Stick o Chromecast, o desde navegadores web en computadoras.

Netflix recomienda revisar los dispositivos para ver si son compatibles con su aplicación.

Televisores y celulares quedarán fuera del servicio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA