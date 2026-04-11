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Teletica quería a reconocido locutor en Batalla de karaoke, pero algo se puso en su camino

Canal 7 estrenará el programa este domingo 12 de abril a las 7 de la noche

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Por Silvia Núñez
Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7.
Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7. (cortesía/Cortesía)

Aunque todo está listo para el estreno de Batalla de karaoke este domingo 12 de abril a las 7 p.m., en Teletica hubo un movimiento previo que pocos conocían y que cambió uno de los roles clave del programa.

Resulta que la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, tenía en mente a un reconocido locutor para sumarlo al proyecto desde el inicio. Según supo La Teja, el elegido era Antonio Bertarioni, mejor conocido como el “Tigre Tony”, una voz con experiencia en animación y trabajo detrás de cámaras.

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La idea era que él asumiera el rol de animador del público y voz en off del espacio, aprovechando su trayectoria en otros formatos donde ha destacado por su energía y conexión con la gente. Sin embargo, cuando el proyecto comenzó a tomar forma y se empezó a confirmar el elenco, ya el locutor tenía su agenda completamente llena los fines de semana.

Tu cara me suena; Temporada 7; Gala 02
El Tigre Tony ha sido el animador y voz en off de Tu cara me suena y Mira quién baila. (Lilly Arce Robles.)

Y es que Bertarioni también trabaja de la mano del experto taurino Michael Blake en eventos privados en distintas zonas del país, donde es el encargado de ponerle ambiente al redondel, convirtiéndose en una pieza clave de ese espectáculo.

Debido a ese compromiso, no pudo sumarse al nuevo programa de canal 7, por lo que la producción tuvo que buscar otra opción para ese puesto tan importante dentro del formato.

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Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026
En Batalla de Karaoke, programa de Teletica, habrá varios animadores. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Al final, Peraza apostó por una cara fresca: Kemwell Solís, quien debutará en este tipo de proyectos y será el encargado de mantener arriba la energía del público desde su rol como voz en off. Y también estará el locutor Frank Avendaño, quien ya había estado en otro formato de canal 7 animando al público en los cortes comerciales.

Así, aunque el “Tigre Tony” estuvo muy cerca de rugir en Batalla de karaoke, el destino tenía otros planes y será otro talento el que asuma el reto en este nuevo espacio que promete poner a cantar a todo el país.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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