(Video) A Florinda Meza le llovieron críticas tras compararse con una actriz icónica por su belleza

Florinda Meza fue criticada tras compararse con una actriz icónica por su belleza.

Florinda Meza, la polémica actriz mexicana, fue duramente criticada tras compararse con Thalía, considerada una de las mujeres más icónicas por su belleza.

A inicios de este año, mientras compartía con fans y periodistas, una persona le entregó una foto suya de joven para que la autografiara.

LEA MÁS: Florinda Meza contó cuál era el encanto de Chespirito al que pocas se podían resistir

Al verla, Florinda exclamó:“¡Válgame Dios! Qué cinturita tenía Doña Florinda”, pero el comentario no terminó ahí. La actriz agregó: “Es que yo era la cintura más chiquita de Televisa, más que Thalía. Nada más que como yo no me dedicaba a ser bonita, no se publicaba”.

Según contó, en aquel entonces su cintura medía 53 centímetros, y actualmente, le mide 60.

LEA MÁS: Florinda Meza confesó quiénes del elenco de “El Chavo” querían con ella

Un fragmento del video fue compartido en TikTok por fans de Thalía y no tardaron en llegar los comentarios con tono de burla:

“¿Su cintura de Thalía está entre nosotros?”, “Thalía era otro nivel y lo sigue siendo”, “Ella jura”, “¿Por dónde, mi cielo?”, “Florinda Meza tiene la realidad bien alterada”, “Oigan a esta”, y “Quisiera tener ese ego”, fueron solo algunos.

Tras el éxito de la serie Chespirito: sin querer queriendo, Meza ha sido una de las actrices más atacadas en redes.