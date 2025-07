Florinda Meza confesó quiénes del elenco de “El Chavo” querían con ella. (Uno/Captura)

El nombre de Florinda Meza ha vuelto a sonar con fuerza en los últimos días, por su polémico matrimonio con Roberto Gómez Bolaños.

LEA MÁS: Florinda Meza reveló la dura decisión que tomó Chespirito y que marcó su vida para siempre

Aunque el recordado “Chespirito” ya falleció, su historia de amor con la actriz sigue dando de qué hablar.

En redes sociales, todo lo relacionado con esta icónica pareja se vuelve tendencia y siguen saliendo a la luz antiguos videos y entrevistas que revelan detalles de su relación, manteniendo vivo el interés del público.

LEA MÁS: Pilar Cisneros protagonizó momento con Chespirito y Florinda Meza que se hizo viral tras éxito de la serie

Florinda Meza era perseguida por muchos, pero eligió a Roberto Gómez Bolaños. (Archivo/Archivo)

En un video de TikTok compartido por la página Farándula New, los entrevistadores le mencionaron a la mexicana que Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán y Rubén Aguirre la piropeaban, algo que ella no negó y agregó: “Alguna vez (Rubén Aguirre) y se le dijo no y ya. Y también Horacio Gómez y se le dijo no y ya...”

LEA MÁS: María Antonieta de las Nieves y la mala jugada que le hizo Florinda Meza en tiempos de Chespirito

Cuando le preguntaron por don Ramón, respondió: “Él era el más simpático en hacerlo y él nunca paró. Él siempre me decía: ‘güerita, la tarde está brumosa, traigo vodka en el coche, ¿te llevo a tu casa?’. Le decía: ‘no, Ramoncito, me voy sola a mi casa’“.

Esto generó diversos comentarios, con usuarios dudando de su versión, como: “Dice Kiko que él tiene otros datos”, “En su cara ser ríen de ella, no con ella”, “La más deseada entonces jajaja”, “Ella jura jajaja”, entre otros.