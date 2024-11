Sharon Segura abrió su corazón para contar sobre su lucha por ser mamita y qué se lo impide

Modelo Sharon Segura y su esposo Daniel Mora, sueñan con ser papás .

Con un emotivo mensaje, Sharon Segura abrió su corazón y compartió con sus seguidores que está enfrentando una ardua lucha para convertirse en madre.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, contó que compartía su relato más personal.

“Ya tengo 34 años y tengo más de un año sin planificar, y a pesar de que quiero ser mamá desde mis 20 años, sabía que no era el momento porque estaba buscando la persona ideal para poder llevar a cabo esta misión tan importante”, comentó.

La macha expresó que ella esperó todo este tiempo porque criar un pequeñito es una decisión importante, ya que siempre se tiene una relación con el papá del bebito.

“Nunca se está preparado para tomar esta decisión; debemos estar conscientes de que esto (tener un bebé) es lo que verdaderamente queremos, pero no para todos es igual. Algunas personas planeamos la vida, por eso aquí estamos un año después y aún no se ha dado”, expresó.

La guapa, exbailarina de Dancing With The Stars, reveló que el tema de la maternidad es uno del que se habla poco y de los momentos incómodos que pasan las personas cuando quieren o no ser papás.

“Se vuelven demasiado frecuentes esas preguntas: ¿ustedes para cuándo?, ¡Se les está haciendo tarde!, ¡Ay, se ven tan lindos chineando! ¿Y el de ustedes?, “Ay, ya le luce. ¿Por qué no se hace uno?,” detalló.

Segura prefiere que no le hagan este tipo de preguntas porque las respuestas son difíciles de dar y que, a pesar de que antes mentía, ahora es abierta y confiesa que ella y su pareja (Daniem Mora) están intentando ser papás, pero aún no se ha podido.

“Yo ahorita me siento en mi era premamá y a pesar de que tengo mucho trabajo, mil cosas que hacer, les aseguro que ese es mi objetivo número uno en este momento. Yo sé que tengo que cambiar demasiadas cosas, pero no hay nada que anhele más. Para los que me conocen, saben que es la realidad y sé que algún día va a llegar esa noticia tan esperada de que vamos a ser papás y vamos a recibir ese bebé de la mejor manera posible”, agregó.

La macha contó que se antoja más de ser mamá cuando ve a las muchachas embarazadas o aquellos conocidos que tienen sus bebitos en brazos.

“Para las que llevan muchísimo más de un año intentando mi respeto y admiración, mi amor y un abrazo muy grande. Hago este relato con el simple fin de expresar lo que está pasando en mi vida, porque sé que no soy la única, porque no estamos solas. Muchas personas a mi alrededor cercanas están pasando por lo mismo, porque piensan que puede pasar en el futuro o porque lo están intentando y aún no lo han logrado. Sé que en otros momentos he sido voz para visibilizar estos temas que a veces quedan en un baúl oscuro”, concluyó.