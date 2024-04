Spider-Man 4, ¿regresa Tobey Maguire?

Spider-Man 4, la cuarta entrega en la saga de películas del director Sam Raimi y con Tobey Maguire como el arácnido, ha estado en tendencia por los últimos meses.

En redes se especula que ambos podrían estar planificando el regreso triunfal de Tobey como el Hombre Araña para finalmente dar cierre a la películas que marcaron la infancia de tantos.

Desde que Raimi se unió al Universo Marvel para dirigir la película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en 2022 y con el regreso de Tobey al papel, los rumores no se hicieron esperar.

Spider-Man 4 pudo haber sido el cierre perfecto para la saga de Sam Raimi y Tobey Maguire. Foto: Cinemablend.

Pero no se hagan ilusiones, en una entrevista para el medio CBR, Raimi habló de los rumores y aclaró la situación.

“Todavía no estoy trabajando en eso. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen mucho éxito con las películas actuales y no sé si volverían conmigo (...) No he hablado con Tobey al respecto, pero tal vez Marvel sí o Columbia Pictures. Estoy seguro de que me enteraría si estuviera en proceso. Creo que sí. No lo sé”, comentó el director.

Eso sí, aseguró que le encanta la nueva versión de Spider-Man interpretada por Tom Holland y dijo que fue lindo ver a Tobey retomando el papel de Peter Parker en la película Spider-Man: Sin camino a casa.

Para nadie es un secreto que Raimi odia Spider-Man 3 y más de una vez ha dicho que es horrible. Y mucho tiene que ver con la intervención con Sony, la productora, obligando a Raimi a tomar decisiones que no quería.

Por ejemplo, en sus planes nunca se contempló que Venom saliera en la película, pero el estudio lo obligó a agregarlo porque creyeron que con eso podían tener más ventas.

Al final Sony quedó feliz con poco más de 900 millones de dólares (más de 451 mil millones de colones) recolectados a nivel mundial, pero con una película destruida por la crítica.

Tobey Maguire retomó el papel de Peter Parker en Spider-Man: Sin camino a casa. Foto: SuperHeroHype.

Como fue tan rentable se ordenó la cuarta entrega y Raimi, a pesar de sus diferencias, aceptó participar y comenzó a trabajar en el proyecto.

Gracias a personajes que trabajaron en el proyecto sabemos que en Spider-Man 4 veríamos a Peter disfrutar de su vida como héroe antes de que el Buitre, interpretado por John Malkovich, se diera a la tarea de cazarlo.

Además, se consideró darle continuidad al personaje del Dr. Curt Connors, interpretado por Dylan Baker, quien se convertiría en el Lagarto.

Al final el proyecto no vio la luz del día porque Sony se volvió caprichoso. Por un lado establecieron como fecha de lanzamiento el 2011, dejando muy poco tiempo para grabar.

Y, segundo, a mitad del proyecto obligaron a Raimi a reunirse con James Cameron para ver cómo grabar la película en 3D. Raimi se negó diciendo que nunca lo había hecho y que era muy poco tiempo para grabar una cinta de ese tipo.

Con millones invertidos y el elenco listo, Raimi tomó la decisión de abandonar el proyecto y Sony canceló la película.

Pero ahora las cosas podrían ser diferentes y todo apunta a que Raimi está abierto a sentarse a hablar con Marvel sobre la posibilidad de una cuarta entrega, pero solo el tiempo lo dirá.