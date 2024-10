Toni Costa le tiró un fuerte filazo a varios de sus compañeros de Mira quién baila

Toni Costa le mandó un filazo a más de uno en Mira quién baila (Instagram)

Toni Costa, juez de Mira quién baila, le mandó un filazo a más de uno que, según él, no sabe separar lo personal de lo profesional dentro del programa.

Todo se dio porque el español, antes de que despegara su viaje de Miami a Costa Rica, decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde alguien aprovechó para consultar: “¿Llevarse bien con los participantes de Mira quién baila no quita credibilidad a los jueces?, fue la consulta.

Él fue claro y sin pelos en la lengua, explicó que para él no se complica porque es muy profesional y transparente, pero dio a entender que no todos son así.

“Depende del ojo que lo mire, te explico, cuando uno sabe diferenciar lo personal de lo profesional no tiene por qué afectar. Yo soy el mismo para todos, aunque a veces no reciba lo mismo, ese no es mi problema, porque yo soy claro. No todos están preparados para llevar una relación profesional y personal al mismo tiempo y menos a escuchar aquello que no quiere oír, mezclan, se confunden y ahí está el problema por su lado”, compartió.

Para finalizar su punto, aseguró que a nivel de jueces se necesita mucha ética para juzgar correctamente a los participantes sin importar si tienen buena o mala relación personal.

“Si hablamos de ética es otro tema, pero se puede llevar a la par con mentes bien estructuradas y claras, no todos estamos cortados con la misma tijera”, concluyó.